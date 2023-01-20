В военный госпиталь Тулы по поручению губернатора Алексея Дюмина передали новое оборудование и бытовую технику

В филиал Военного клинического госпиталя Николая Романюка по поручению губернатора Алексея Дюмина передали новое медицинское оборудование и бытовую технику. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В один из госпиталей Минобороны РФ по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина 20 января доставили новое медицинское оборудование и бытовую технику. Врачам филиала Военного клинического госпиталя передали все необходимое для скорейшего выздоровления пациентов. В этой клинике проходят лечение участники спецоперации из разных регионов, в том числе бойцы из Тульской области. Алексей Дюмин навестил раненых военнослужащих в госпитале накануне Нового года - 30 декабря. Во время визита губернатор попросил руководство клиники составить список необходимой техники и лекарств на 2023 год.

«По поручению Алексея Дюмина новое оборудование доставлено в госпиталь в кратчайшие сроки. Оно поможет врачам в их ответственной и нелегкой работе, ускорит восстановление наших ребят. А бытовая техника и телевизоры сделают пребывание пациентов в госпитале более комфортным», - рассказал министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

Врачам госпиталя передали более 10 наименований медицинских приборов, а также более 150 единиц бытовой техники, в том числе телевизоры и компьютеры. Часть оборудования будет доставлена в больницу в конце февраля. Глава регионального Минздрава Дмитрий Марков побеседовал с бойцами и сообщил им, что в Туле собираются построить новый военный госпиталь на 150 мест.

Врачам госпиталя передали более 10 наименований медицинских приборов, а также более 150 единиц бытовой техники, в том числе телевизоры и компьютеры. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Представители правительства Тульской области регулярно навещают бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях, в том числе в других регионах. По поручению губернатора Алексея Дюмина члены правительства также выезжают в военные части, где проходят подготовку мобилизованные туляки, и на месте проверяют условия службы и быта бойцов. Глава региона держит вопросы обеспечения мобилизованных на личном контроле. Регион постоянно на связи с командирами воинских частей, в которых служат туляки, и все возникающие вопросы удается решить максимально быстро. По поручению губернатора для тульских военнослужащих закупили дополнительную экипировку, оборудование, автотранспорт, участникам спецоперации регулярно отправляют посылки. В сборе помощи участвуют не только областные власти, но и неравнодушные жители, а также предприниматели.

На особом контроле находится поддержка семей военнослужащих. Для родственников участников СВО в регионе действует большой пакет мер помощи. Близкие бойцов имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, им компенсируют взносы на капитальный ремонт (из бюджета возмещают 50% затрат). Детей участников СВО в приоритетном порядке оформляют в детские сады и освобождают от ежемесячной оплаты. Они могут бесплатно заниматься в муниципальных кружках и секциях, а также посещать культурные и спортивные мероприятия. Родственникам бойцов выдают социальную карту «Zабота», по которой они получают скидки на товары и услуги. Региональный проект был создан по инициативе губернатора Алексея Дюмина специально для поддержки мобилизованных и членов их семей.