В Ленинградской области к 80-летию полного снятия блокады откроют мемориал жертвам фашизма

Российское военно-историческое общество 20 января представило макет мемориала жертвам фашизма. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области в 2024 году откроют Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Открытие памятника в Гатчинском районе будет приурочено к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Российское военно-историческое общество 20 января представило макет будущего мемориала. Авторами композиции стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

«Этот год для нас особенный - мы отмечаем 80-летие прорыва блокады Ленинграда и готовимся отметить в 2024-м 80-летие полного снятия блокады и освобождения оккупированных территорий Ленинградской области. Потому строительство мы рассматриваем как наш долг перед памятью всех ленинградцев, погибших в годы блокады и оккупации», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Мемориал, посвященный мирным советским гражданам, погибшим от рук фашистов, будет построен возле деревни Дони Гатчинского района. Центром композиции станет 40-метровая стела, на вершине которой расположится фигура матери с детьми. Они символизируют семью, которую нацисты выгнали из дома. Скульптура является аллегорией образа Родины-Матери, оказавшейся в трагической ситуации, но готовой до последнего защищать своих детей. У подножия мемориала будет гореть Вечный Огонь.

В июне 2022 года в Гатчинском районе заложили первый камень будущего мемориала. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

С инициативой создания Мемориального комплекса жертвам фашизма в 2020 году выступили Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество. Проект получил поддержку президента Владимира Путина. Узнав об этой инициативе, губернатор Александр Дрозденко предложил построить монумент в Ленинградской области и софинансировать строительство из регионального бюджета. Проект будущего мемориала одобрили эксперты Российской академии художеств, его также поддержали жители Ленинградской области, ветераны войны и бывшие узники концлагерей.

Местом закладки мемориала не случайно стал именно Гатчинский район. Гатчина была оккупирована немецкими войсками 13 сентября 1941 года и находилась в оккупации более 860 дней. Фашисты устроили здесь многочисленные лагеря для военнопленных и донорские лагеря для советских детей.

- Когда мы узнали о том, что в России ищут площадку для мемориального комплекса жертвам геноцида, мы предложили Ленинградскую область. Один из аргументов в том, что наш регион был местом непрерывных боев с начала июля 1941 года по август 1944 года, - рассказал Александр Дрозденко. - В Гатчинском районе в годы войны фашисты уничтожили все усадьбы и памятные места, здесь оккупанты создавали концлагеря для военнопленных, детские донорские лагеря, жестоко убивали мирных жителей. Об этом мы должны помнить. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто придёт сюда, к мемориалу, вспоминал о произошедшей трагедии и помнил, что такое больше не должно повториться.

Концлагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице. Всего за время фашистской оккупации в гатчинских лагерях от голода, пыток и казней погибли почти 80 тысяч военнопленных.

В июне 2022 года, накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны, возле деревни Дони торжественно заложили первый камень будущего мемориала. В прошлом году за счет бюджета Ленинградской области были выполнены работы по инженерным изысканиям. Благоустройством территории вокруг мемориала и строительством дороги к нему также занимаются региональные службы.