Фонд президентских грантов поддержал проект иппотерапии для детей в Ленинградской области

Благодаря средствам президентского гранта реабилитацию в центре иппотерапии «СеРДЦе» пройдут 70 семей с детьми. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Фонд президентских грантов поддержал проект иппотерапии реабилитационно-досугового центра «СеРДЦе» в Ленинградской области. Ленинградцы одержали победу в конкурсе и получат 15 миллионов рублей на новую программу по реабилитации семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Центр адаптивной верховой езды «СеРДЦе» - первый и пока единственный центр в регионе, где детей с серьезными заболеваниями лечат иппотерапией – то есть с помощью лошадей. В основе проекта – занятия верховой ездой в конно-спортивном клубе «Новополье». Благодаря президентскому гранту центр примет около 70 семей с детьми, в которых есть дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и заболеваниями нервной системы. Участники программы смогут в течение двух недель проживать рядом с конным клубом и посещать занятия с лошадьми. Кроме того, в курс реабилитации входят сеансы с логопедом и психологом.

После двухнедельного тренинга десять семей смогут продолжить занятия по верховой езде. Они будут готовиться к соревнованиям равных возможностей «Завтра лето!», которые пройдут в Новополье в 2024 году.

Оздоровительную программу иппотерапии уже прошли 85 семей из Ленинградской области. В 2023 году проект выходит на новый уровень. К его третьему этапу смогут присоединиться родители с детьми из других регионов России.

Занятия иппотерапией для ребят с серьезными заболеваниями девять лет назад начали проводить энтузиасты своего дела.

- Все начиналось с маленького семейного клуба Миши и Светы Лытко, которые оказались неравнодушными людьми и решили не только развивать конный спорт, но и иппотерапию, - рассказывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - И сегодня этот клуб вырос до межрегионального центра, где разрабатываются уникальные реабилитационные методики. Иппотерапия - волшебное средство, ведь лошадь лечит не только тело, но и душу.

В 2014 году конно-спортивный клуб «Новополье» начал получать субсидии из областного бюджета на бесплатные занятия для детей-инвалидов. Социальный проект оказался настолько популярным среди юных наездников и их родителей, что в 2017 году клуб начал строительство большого семейного реабилитационно-досугового центра. Вся Россия узнала об этом проекте, когда в марте 2021 года директор по развитию комплекса Анна Лаппе в формате видеоконференции показала будущий центр президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал проект, назвав его благородным делом.

Центр «СеРДЦе» открылся в августе 2021 года. В нем занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Почти все реабилитационные занятия для юных спортсменов бесплатные, их финансируют президентские гранты, субсидии из областного бюджета и другие социально-направленные региональные программы. Если раньше, на базе конного клуба, дети занимались только иппотерапией, то с открытием большого центра для них стали доступны лечебные процедуры. С юными пациентами работают специалисты по лечебной физкультуре, неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты, дефектологи, психолог.