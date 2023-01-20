Звезда фильма "Гардемарины" Михаил Мамаев уехал в зону боевых действий на Украину

Михаил Мамаев отправился в зону боевых действий на Украину. Фото: Личный архив

Михаил Мамаев прославился много лет назад ролью Никиты Оленева в культовом телефильме о "Гардемаринах". Он стал кумиром публики и, конечно, любимцем женщин. Спустя годы звезда экрана все также популярен. А на днях стало известно, что он уехал добровольцем в зону СВО.

Михаил Мамаев появился на свет в семье военного журналиста. После школы планировал пойти в Суворовское училище, но в последний момент передумал и отдал документы в МГИМО. Судьба совершила крутой поворот, когда он встретил Светлану Дружинину. Режиссер разглядела в Михаиле талант и пригласила на съемки в фильме "Виват, гардемарины!".

Михаил Мамаев прославился много лет назад ролью Никиты Оленева в культовом телефильме о "Гардемаринах" Фото: кадр из фильма.

И вот спустя годы судьба опять совершила крутой поворот. Мамаев отправился в зону боевых действий на Украину.

Актер разместил в блоге фото на фоне военной техники. 56-летний Михаил сопроводил снимки стихами собственного сочинения: "Если так повернется, что вырвут руль, или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей". Мамаев не стал раскрывать подробностей своего появления в зоне спецоперации.

Актер разместил в блоге фото на фоне военной техники. Фото: Личный архив

Стоит отметить, что звезда до сих пор остается в статусе завидного жениха. Он не обзавелся детьми. Актер сохранил спортивную фигуру и отменное здоровье.