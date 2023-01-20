Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Тимофеев загнал танки ВСУ на минное поле

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

УКРЫЛ ПОДЧИНЕННЫХ ОТ АРТУДАРА

Капитан Илья КАПИТОНОВ

Капитан Илья КАПИТОНОВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции капитан Илья Капитонов командовал сводным инженерно-позиционным отрядом. Его отряд военных инженеров неоднократно выполнял задачи по перемещению пункта управления в новые районы в процессе освобождения территорий от украинских националистов. В один из дней украинские боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боев с ВС РФ территориями, подвергли позиции российских войск минометному обстрелу. Действуя смело и решительно, Илья Капитонов оперативно организовал перемещение командного пункта в безопасный район. Благодаря профессионализму капитана Капитонова отряд без потерь среди личного состава и техники переместил командный пункт в новый район. Спустя несколько дней отряд под командованием капитана Капитонова в ходе выполнения задач в районе одного из населенных пунктов подвергся массированному обстрелу противника с использованием РСЗО «Хаймарс». Илья, отчетливо понимая, что противник откроет повторный огонь по району сосредоточения отряда, принял решение о незамедлительном отводе подчиненного личного состава в бомбоубежище. При этом сам командир лично выдвинулся на боевую позицию, где под завалами оказался его подчиненный, несший караульную службу. Илья вытащил товарища из-под завалов, оказал пострадавшему первую помощь и впоследствии организовал его эвакуацию в медицинское учреждение».

ЗАГНАЛ ВРАГА НА МИННОЕ ПОЛЕ

Старший лейтенант Роман ТИМОФЕЕВ

Старший лейтенант Роман ТИМОФЕЕВ Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Роман Тимофеев, выполняя задачи в составе группы инженерных подразделений Вооруженных Сил России, сорвал наступление украинских боевиков на одном из танкоопасных направлений при обороне одного из населенных пунктов. Ведя наблюдение на вверенном рубеже, Роман обнаружил выдвижение противника в направлении оборонительных позиций российских подразделений. Взвод инженерных заграждений под грамотным руководством Романа Тимофеева несмотря на численное превосходство националистов и начавшийся артиллерийский обстрел навязал бой противнику и выполнил боевую задачу по установке инженерных заграждений, тем самым сорвал стремительное наступление противника. Грамотно руководя подчиненными, Роман вместе с взводом уничтожил 3 вражеских танка и БМП, а также 10 националистов. По итогам боя группа противника понесла серьезные потери и бежала с поля боя».