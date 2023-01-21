«Хотела уйти в монастырь, а встретила Деда Мороза»: Анастасия Волочкова сделала признание о своем будущем муже

Анастасия Волочкова демонстрировала загар и принимала подарки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как всегда, день рождения Анастасии Волочковой отгремел после ее мальдивского отпуска. Балерина демонстрировала гостям загар и принимала подарки.

День рождения Анастасии Волочковой отгремел после ее мальдивского отпуска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Калашникова, помимо букета белых роз, вручила артистке дорогущие духи с феромонами.

- Чтобы Настюша привлекла того самого, своего принца, - объяснила Калашникова выбор подарка.

Анна Калашникова вручила артистке дорогущие духи с феромонами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но как выяснилось, привлекать Насте никого не надо, принц уже имеется в наличии. В конце декабря балерина объявила о свадьбе с кондитером Дмитрием Дюраном. Мужчина на празднике почему-то отсутствовал, но артистка заверила репортеров, мол, в личной жизни у нее все прекрасно. Дескать, и духи не помешают, и эротическое белье тоже пригодится.

- Я называю своего возлюбленного «Дед Мороз». Вот видите, как бывает: хотела уйти в монастырь, но встретила Деда Мороза, - шутила именинница.

В этом году Ариадне исполнится 17 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поздравить балерину приехала и ее единственная дочь Ариадна Волочкова, которая последние годы проживает со своим отцом Игорем Вдовиным.

Не мог не приехать и закадычный друг Волочковой Никита Джигурда.

- Я считаю, что Волочкова - богиня, потому что она столько хейта и сплетен перенесла,-прорычал «акулам пера» Джигурда.

Не мог не приехать и закадычный друг Волочковой Никита Джигурда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, Никита заверил журналистов, что он однолюб. Мол, даже если миллион долларов предложат, жене не изменит.

- В молодости я нагулялся, понял, что энергетически мне хорошо только рядом с моей любимой, - признался Джигурда.

Прохор Шаляпин подарил Волочковой песню Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прохор Шаляпин подарил Волочковой песню и признался, что уже свободен, со старыми романами покончено, новые пока не начались.

А Катя Лель открыла репортерам свой новый талант. Оказывается, помимо общения с пришельцами, Лель практикует целительство.

Катя Лель исцелила Волочкову за два сеанса Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда я узнала, что Настя повредила на Мальдивах ногу, сразу позвонила, предложила свою помощь. Хотя зареклась коллегам не помогать. А тут я почувствовала, что Настя нуждается в моей помощи и исцелила ее за два сеанса, - рассказала со сцены Катя Лель.

Балерина повредила на Мальдивах ногу, но сейчас уже все в порядке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и чем врачевала-певица утаила подробности «процесса». Остаётся только догадываться, может, и тут без гуманоидной силы не обошлось.