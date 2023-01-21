В Голливуде вспомнили самый печальный актерский роман

Джеймс Дин и Пьер Анджели, 1955 год Фото: EAST NEWS

Джеймс Дин - американский актёр, снявшийся в кинокартине «Мадемуазель Нитуш». Пьер Анджели - итальянская киноактриса, работавшая в Голливуде и известная благодаря фильму «К востоку от рая».

Познакомились они на соседних съёмочных площадках, и это была любовь с первого взгляда.

- Всё в Пьер прекрасно, особенно её душа. Она не должна делать или говорить что-либо. Она и так просто замечательная, - делился своими первыми впечатлениями Дин.

Но Джеймс совершенно не понравился матери Пьер. Она называла его «грязным американцем» и «хулиганом» и не позволяла дочери ходить на свидания с ним.

Но запреты не стали преградой для любви: пара встречалась тайно. Влюблённые планировали сыграть свадьбу и купить дом в Беверли-Хиллз, однако девушка находилась под прессингом матери.

Дин всячески пытался понравиться будущей тёще: начал особо тщательно следить за своим внешним видом, надевать дорогие костюмы, но это её не впечатляло.

Как-то раз Джеймс уехал на съёмки в Нью-Йорк, а в это время мать актрисы устроила - ни много ни мало - свадьбу дочери с певцом Виком Дамоне.

Говорят, что узнав о свадьбе, Дин примчался в Калифорнию и наблюдал за церемонией венчания, сидя на мотоцикле, стоявшем напротив церкви.

Через год Пьер и Дин должны были сыграть молодожёнов в одной кинокартине, однако, этому не суждено было случиться.

Дин погиб в автокатастрофе в 1955 году в возрасте 24 лет. Через три года после его смерти, Пьер разошлась с мужем. Как выяснилось, он её избивал и запрещал сниматься в кино. Второй её брак также не был успешным. В итоге 39-летняя Пьер Анджели покончила с собой. Джеймс так и остался её единственной любовью, с которым она наверняка воссоединилась навеки, там, на небесах.