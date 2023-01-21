Американскую Кремниевую долину захлестнула волна увольнений

По мнению экспертов, во всем виноват кризис, усугубленный остаточным влиянием пандемии Фото: Shutterstock

Американский миллиардер, глава нескольких компаний, а с недавнего времени и владелец Twitter Илон Маск, решил, что на свой кусок хлеба с маслом каждый должен зарабатывать самостоятельно – и отменил бесплатные обеды.

А еще по Кремниевой долине прокатилась волна сокращений.

В Twitter работы лишились сразу 80% сотрудников – и это самая большая доля уволенных среди Интернет-гигантов.

Но эта соцсеть – далеко не единственное место работы, которое можно было потерять в прошлом году: не избежали сокращений работники платежной системы Stripe, развлекательной компании и стримингового сервиса Netflix, крупнейшей компании по доставке еды DoorDash и многих других.

Хуже всего сейчас избалованным сотрудникам Google, привыкшим не только к роскошным обеденным залам, но и к тихому часу, корпоративному консьержу, берущему на себя львиную долю забот по дому, а также к постоянным премиям. Их пока активно сокращать и лишать благ не начали, но топор уже занесен.

Можно сколь угодно долго объяснять отмену привилегий «русским следом» и политикой, но, по мнению экспертов, во всем виноват кризис, усугубленный остаточным влиянием пандемии. А еще – отсутствие технологических прорывов, несмотря на все созданные условия.

Так что, IT-небожителям придется не только спуститься на землю, но и побороться за свои теперешние места, которые в самом ближайшем будущем станут гораздо менее привлекательными.