Израиль оказался на грани политического кризиса

Биньямин Нетаньяху вновь занял премьерское кресло Фото: REUTERS

Очередные досрочные парламентские выборы в Израиле, в результате которых премьерское кресло вновь занял Биньямин Нетаньяху, рискуют оказаться не последними – в стране зреет конфликт, который может привести к объявлению шестых внеочередных выборов за последние четыре года.

Все дело в основном союзнике Нетаньяху, лидере ультрарелигиозной партии ШАС Арье Дери, договоренности с которым позволили лидеру «Ликуда» сформировать правящую коалицию.

Дери, ранее занимавший ряд министерских должностей, и которому был обещаны сразу два министерских портфеля в новом правительстве Нетаньяху, обещал уйти из политики. Произошло это в рамках досудебного соглашения в 2021 году, когда Дери был обвинен в коррупционных и налоговых преступлениях.

После достижения договоренностей между Нетаньяху и Дери, последний он напрочь забыл о своем обещании. Напомнил ему об этом Верховный суд Израиля, недвусмысленно запретивший политику становиться министром.

Представители ШАС заявили о возможном выходе из коалиции – в таком случае у Нетаньяху не хватит союзников для формирования большинства в Кнессете и, соответственно, правительства. А это прямая дорога к очередным внеочередным выборам.

Пока власти страны и Верховный суд препираются, премьер срочно ищет выход из положения. Рассматриваются два варианта: дать Дери должность спикера парламента, что не менее почетно, чем должность министра, и не противоречит никаким соглашениям, или сделать министром… сына коррупционера – Янки Дери.