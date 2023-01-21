Простые американцы восстали против ЛГБТ. Их вдохновил геройский поступок русского хоккеиста

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов Фото: REUTERS

Две истории в разных концах света. На Новый год мэр Кишинева Ион Чебан, как ни относись к его политическим воззрениям, разместил поздравление в своем профиле в соцсети с фотографией своей семьи. Сам Чебан, супруга, двое детишек и все на фоне внушительной новогодней елки с шариками и фонариками. Обычная совершенно картинка. Которая, тем не менее, вызвала приступ тошноты и выплеск саркастической желчи у известной молдавской ЛГБТ-активистки Анжелики Фроловой.

- Он может спать, с кем хочет, но не выставлять это напоказ. Я не против гетеросексуалов, но пусть занимается сексом дома под одеялом, прокомментировала она, но после того, как в ответ поднялась волна возмущения ее замечанием, свела все к тому, что это, дескать, был сарказм, а вовсе не "охота на гетеросексуалов", как охарактеризовал ее пост молдавский парламентарий Богдан Цырдя. - В следующий раз, когда я сделаю саркастический пост, придется поставить дисклеймер. Я честно не знаю, как реагировать на людей, которые воспринимают их всерьез и начинают морализировать.

Вот только почему-то о сарказме она стала говорить не сразу, а лишь после того, как на нее выплеснули массу отрицательных эмоций. К слову, в ответ на ее якобы "сарказм", можно ответить, что он был бы уместен, если бы в стране проходили демонстрации натуралов. Но адекватным людям не нужно выпячивать свои естественные желания. А вот ЛГБТ-тусовка ищет любой повод, чтобы выпятить свои противоественные интересы и обиды. Изо всех сил пытаясь кичится этим своим единственным "достоинством".

Вторая история произошла на днях совсем в другой части света, за океаном, в другом полушарии Земли. Защитник клуба НХЛ "Филадельфия флайерз" Иван Проворов отказался выйти на раскатку перед игрой в свитере с символикой ЛГБТ в рамках так называемой "Ночи гордости" (любят эти мерзостные активисты напыщенные названия – то у них "Парад гордости", то "Ночь гордости", то "Месяц гордости", то переворот назовут "Революцией гордости", впрочем, последнее уже на Украине, что фактически ничего не меняет в статусе участников). На саму игру Проворов вышел, и даже помог "летчикам" победить соперников со счетом 5-2, собственноручно забив шайбу. В ответ на возмущение журналистов таким "нетолерантным" поступком, Иван объяснил очень выдержано и нейтрально: "Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии". Корреспонденты тут же поинтересовались, что же это за такая нетолерантная религия, на что Иван ответил коротко и четко: "Русское православие".

Он никому не ставил ни дагноз, не ставил клейма, он просто сказал, чтобы не трогали его внутренний мир и его убеждения. Но, оказалось, что в нынешних США это табу, это "нельзя". Надо идти со всем послушным стадом. И на Ивана ополчилась вся так называемая "прогрессивная общественность". Нежные пухлячки с явными признаками пассивной гомосексуальности начали визжать и возмущаться "нетолерантным поведением этого русского". Подключили к травле и руководство НХЛ, и хоккейных клакеров (поддельных фанатов, которые за плату создают искусственный успех или обеспечивают провал, первоначально были группы платных подставных зрителей в оперных театрах Италии), и мейнстримные СМИ Америки. Настоящая травля с заведомо, казалось бы, предрешенным исходом.

Самый известный телеведущий Fox News обозреватель-консерватор Такер Карлсон выступил в защиту Проворова: "Русский хоккеист проявил смелость и не стал выполнять корпоративный приказ". И, выразив сожаление, что во всей Америке нашелся только один такой парень, и он иностранец", даже назвал его одним словом: "Герой".

Но окончательные все точки над "i" расставили сами болельщики. Не прошло и нескольких дней, как в интернет-магазинах были раскуплены все хоккейные фуфайки клуба "Филадельфия флайерз" с игровым номером Проворова "9". Остались только фуфайки совсем уж детских размеров. Все остальные разобрали за пару дней. Причем, после этого поступка русского по происхождению хоккеиста. Свитера "Филадельфии" с номером Проворова покупали и болельщики других клубов, что можно считать совсем уже редким случаем для Америки.

Вокругспортивная индустрия в НХЛ развита, как мало где. Сувениры, игровые аксессуары и прочая символика клубов и игроков приносит клубам весьма большие доходы. Многие болельщики покупают и носят свитера с номерами своих кумиров не только на аренах во время матчей, но и в повседневной жизни. Именно после этого поступка Проворов стал кумиром американских хоккейных болельщиков.

И это самая неангажированная оценка со стороны публики, самое независимое голосование за игрока, потому что это голосование собственным долларом.

И самое весомое доказательство, что далеко не все даже в той самой либеральной Америке, откуда и пошло все это насаждение ЛГБТ-повестки, расползшееся по всему свету, поддерживают "гуманитарные ценности" воинствующих извращенцев. Что насаждается это все принудительно, навязывается искусственно, изрядно подпитывается в других странах зарубежным финансированием, объявляется "модным" в определенных целях и не отвечает реальным интересам населения.

Кстати, только в 2017-м году на финансирование и продвижение ЛГБТ-повестки в Молдавии из зарубежных источников поступило почти 250 тысяч евро. И больше половины из этой суммы пришло из фондов Сороса. Если подумать, то для такой маленькой страны на год не такая уж и маленькая сумма. А после этого года ЛГБТ-активисты перестали публиковать свою финансовую отчетность, зато даже пассивисты из их числа резко нарастили свою активность. Что означает, по всей видимости, рост финансирования в разы.

Если всем этим публичным педерастам и прочему ЛГБТ, навязывающему свою повестку в масс-медиа пространстве, не давать своевременно отпор, они ведь реально объявят охоту на гетеросексуалов и просто нормальных людей. И будет это скорее раньше, чем позже.

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