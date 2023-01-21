В вахтанговском театре «Самоубийца» исполнил соло на трубе

Даже в начале 80-х годов пьеса казалась опасной Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Драматичную историю постановки этой «черной комедии» вам расскажет любой театровед. В начале 30-х Всеволод Мейерхольд репетировал «Самоубийцу» с Игорем Ильинским в роли Подсекальникова, но спектакль не выпустили. Станиславский во МХАТе тоже репетировал, но и ему не дали сыграть премьеру. Неблагонадежную пьесу запретили тогда на полвека. Ну хотя бы из-за реплики Подсекальникова: «В моей смерти прошу никого не винить, кроме советской власти».

Даже в начале 80-х годов пьеса казалась опасной. Когда ее поставил в Театре сатиры Валентин Плучек — тоже запретили, правда через несколько лет запрет сняли. И зритель принял спектакль так, как будто ждал его как весеннего ветра. Очевидцы рассказывали, что публика хохотала без умолку с первой сцены, где речь шла о ливерной колбасе, и до конца спектакля.

В наше время эта фантасмагорическая история идет с разной степенью успешности во многих театрах. Заинтересовался ею и режиссер Павел Сафонов и предложил к постановке на сцене Театра им. Вахтангова, где прежде «Самоубийцы» не было. Значит время пришло.

Сафонова, по его же признанию, привлекало в это пьесе столкновение личного и общественного, человеческой индивидуальности и социума. Это и есть центральная тема пьесы. «Я думал о словах Подсекальникова, который собирается лишить себя жизни: «Человек есть клетка. И томится в этой клетке душа… Ну а если клетка пустая? Если души нет? Что тогда? Есть загробная жизнь или нет?», - говорит режиссер. - Это главный вопрос, который мучает каждого – «На что стоит тратить жизнь, во что верить?». В финале пьесы есть ответ: надо жить не ради лозунгов, а быть свободным».

Потому что «Жизнь прекрасна, я об этом в газете «Известия» читал», - говорит Подсекальников в первом действии.

В советское время запрещали Эрдмана не только за смелый, остроумный текст, но именно за это доброе, хоть и ироничное, внимание к жизни маленького человека, которому не хочется строить социализм, не хочется произносить лозунги, а хочется простого обывательского покоя. Ох, уж эти либеральные ценности.

В спектакле вахтанговцев Подсекальникова играет Юрий Цокуров, очень музыкальный артист. В финале он исполнит свое соло на трубе, гимн жизни вообще и каждого индивида в отдельности.

Пьеса Николая Эрдмана и сейчас звучат остро Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

А в начале... Его герою совестно жить на иждивении жены, оттого он хочет все закончить. Пистолет в виде скрученного кружка ливерной колбасы свидетельствует – намерения у Подсекальникова несерьезные. Да еще и на фоне правой руки вождя мирового пролетариата, указывающей дорогу в будущее. Она комично повисла на заднике сцены.

В исполнении Юрия Цокурова Подсекальников - истерик и психопат, который перебил дома всю посуду: и чашечки, и блюдечки, и вазочки… И до его тихого протеста в финале и соло на трубе еще тренироваться и тренироваться.

Соседи и гости Подсекальниковых, желающие извлечь корысть из самоубийства главного героя, похожи на клоунов на кладбище. Каждый действует в своих интересах. «Он погибает ради интеллигенции», - настаивает «интеллигент» Аристарх Доминикович Гранд-Скубик (Олег Макаров). Он и сам готов быть смелым и отчаянным, но только не сейчас: «Время такое: то, что подумать может живой, высказать может только мертвый». Теперь только мертвые свободные в своих поступках и словах.

Нет-нет, Подсекальников будет погибать исключительно ради любви – решают фам-фаталь Клеопатра Максимовна (Анна Антонова/Ася Домская) и ее соперница Маргарита Ивановна (Александра Стрельцина).

«Те, кто имеет идею, не хотят умирать. Те, кто хотят умирать, не имеют идеи», - говорят и другие заинтересованные персонажи. Пытается монетизировать смерть товарища очаровательный сосед Подсекальникова Калабушкин, которого играет чудесный Василий Симонов. Актеры Юрий Красков, Евгений Косырев, Дмитрий Соломыкин наделили своих персонажей яркими красками. В финальной сцене они выходят с набеленными лицами, напоминающими карикатурный героев семейки Аддамс. При всей их «зловещести» все же комического в них гораздо больше, даже в сцене «похорон» притворного покойника.

Павел Сафонов поставил спектакль о человеке, который боится смерти. Ну а кто же не боится девушки с косой? Жил себе молодой человек и вдруг его больше нет. И почему за него кто-то решил, что пришло время его «разжаловать»?

Пьеса Николая Эрдмана и сейчас звучат остро. И с намеками, и с прямыми указаниями на нашу жизнь, пусть даже без советской власти. По ходу спектакля иногда возникает ощущение, что режиссер побаивается этой эрдмановской остроты и смелости. И одергивает себя. Хоть и с восторгом цитирует текст, но порой, словно очнувшись, прикрывает рот ладошкой.

«Всё оставьте себе, все мировые завоевания забирайте, оставьте мне мою жизнь и… приличное жалованье», - говорит Подсекальников в финале, выражая свою немудрящую мечту. Ну а разве плохое желание?

Где: Театр им.Вахтангова.

Когда: 30 января, 6, 28 февраля.

Цена билетов: 900 – 2000 руб.