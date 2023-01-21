Минобороны России сообщило об освобождении села Двуречье в ДНР

В Минобороны отметили вклад истребительной авиации ВКС России. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях ВСУ в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском уничтожено свыше 20, на Запорожском более 30, на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой народной республики, где было убито и ранено до 50 военнослужащих ВСУ.

В этих боях ВСУ также потеряли за сутки: склад артиллерийских боеприпасов, гаубицу Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37, самоходную гаубицу «Акация», Д-20, десятки танков, бронемашин и пикапов.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение: пункту управления ВСУ, 67-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95-ти районах.

Генерал-лейтенант отметил вклад истребительной авиации ВКС России, что за то же время сбила Су-24 воздушных сил Украины, и бойцов подразделений противовоздушной обороны, что уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 14 беспилотников, три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также противорадиолокационную ракету «HARM».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

375 - самолетов.

203 - вертолета.

2922 - беспилотных летательных аппарата.

401 - зенитный ракетный комплекс.

7589 - танков и других боевых бронированных машин.

985 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3883 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8128 - единиц специальной военной автомобильной техники.--