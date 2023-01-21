Коран сожгут на площади: власти Швеции разрешили акцию вандализма после международного скандала с Турцией

Мэрия шведской столицы, Стокгольма, выдала разрешение за плату на проведение акции по сжиганию Корана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия шведской столицы, Стокгольма, приняла установленную законом плату и выдала разрешение на проведение акции от ультраправого активиста датского движения «Жесткий курс» Расмуса Палудана.

Экстремист сообщил городским властям, что в ходе акции он намерен сжечь священный для мусульман Коран. И сделать это планирует перед посольством Турции в Швеции.

Таким образом Палудан намерен выразить свой протест турецкому президенту Эрдогану, блокирующему принятие Швеции в НАТО.

Полицейский департамент Стокгольма подтвердил, что святотатство состоится с разрешения городских властей.

Ранее Палудан заявлял, что сожжет Коран в каком-то другом европейском городе, поскольку, по его словам, он не уверен, что шведские полицейские смогут обеспечить ему защиту. Но теперь, после получения формального одобрения на проведение в Швеции публичного осквернения религиозной ценности, за свою жизнь и здоровье он, похоже, не беспокоится.

Еще в начале прошлого века Швеция была гомогенной страной, подавляющую часть населения которой составляли шведы. Сейчас ислам там является второй по значению религией в стране, численность последователей которой приближается к 1 млн. человек; население Швеции составляет сегодня 10,2 млн. человек.