Фото обнаженной Екатерины Варнавы попали в Сеть

Актриса Екатерина Варнава Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похоже, создатели нового сериала "Фандорин. Азазель" решили если не повторить успех нашумевшего проекта "Монастырь" с Анастасией Ивлеевой в главной роли, то, по крайней мере, зайти с козырей, взяв на вооружение эффективный прием с оголением поп-персон. Так непрофессиональная актриса, зато вполне себе узнаваемая звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава появилась в первой серии совершенно голой.

Роль у комедиантки оказалась небольшой, но яркой: когда Фандорин приходит опрашивать свидетелей самоубийства, дверь ему открывает именно Варнава. Причем, из одежды у неё лишь... украшения да бокал игристого. Пока молоденький полицейский стыдливо прячет взгляд, роковая прелестница и так, и сяк расхаживает по богатым интерьерам, демонстрируя себя со всех ракурсов. И чем не реклама для амбициозной премьеры?

Так Варнава радушно встречает Фандорина... Фото: Кинопоиск.

...провеодит его в зал... Фото: Кинопоиск.

...показывает место ЧП... Фото: Кинопоиск.

Однако, публика оголение Варнавы восприняла в штыки. Мол, это что за кожа да кости, что за уставший бюст, что за торчащие ребра? Такое не показывать - прятать надо!

"То-то все мужики бегут - не собаки, на кости не бросаются", "Откормите ее уже кто-нибудь", "Из фигуры остался только нос", "Таким скелетом только пугать!", - затравили артистку в соцсетях.

...поправляет ему прическу... Фото: Кинопоиск.

...и преграждает путь. Финита ля комедия! Фото: Кинопоиск.

Впрочем, сама звезда собой, похоже, абсолютно довольна. Похудев на 20 килограммов со времен раннего "Comedy Woman", она смогла позволить себе самые откровенные роли. Так, например, в одном из столичных кабаре актриса играет в спектакле для взрослых "Абсолютно нага", и полностью оправдывает на сцене смелое название.

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КСТАТИ

О чем сериал

"Фандорин. Азазель" - переложение известного романа Бориса Акунина. Действие развивается в 21 веке, но в параллельной реальности: никакой революции не было, а большевики не пришли к власти сто лет назад. Петроград - столица Российский Империи, хотя на дворе уже 2023 год. Властвует царь Николай III.

В это время начинает свою карьеру молодой Эраст Фандорин, который поступает на службу в сыскное управление полиции. Первое дело Фандорина - о самоубийстве молодого миллионера, владельца нефтепроводной компании. К Фандорину закрадываются подозрения, что дело сложнее, чем кажется на первый взгляд его начальству...