Зеленский нанёс удар по командованию ВСУ: солдат обворовывают во время тяжелейших боев

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Жизнь на современной Украине без скандалов и разборок – это и не жизнь вовсе, а так, прозябание. Особенно, если российские военные продвигаются вперед, оставляя на полях богатый урожай украинских "подснежников". Не об этом же говорить, в конце концов, на том же всеукраинском едином телемарафоне. Так еще придется и потери признавать. А скандалы, интриги, расследования – это совсем другое дело. Тем более, что поводы в Незалежной появляются буквально ежедневно, да еще в режиме ошпаренной кошки.

Украинские журналисты провели расследование и обнаружили, что в то время, пока президент страны и все члены правительства буквально ходят с протянутой рукой и на коленях по миру с песнями: "Поможите, чем сумеете, сами мы люди не местные", - гигантские суммы от государственных закупок уходят в чьи-то предусмотрительно распахнутые карманы. Причем, речь идет о контрактах по снабжению ВСУ.

Так, например, только по одному из контрактов, заключенных с отобранной компанией по снабжению ВСУ продуктами питания из государственных средств было выплачено почти 14 млрд. гривен. И продукты в армию поставлялись мало того, что сомнительного качества, так еще и по ценам, в разы более высоким, чем стоимость этих же продуктов по розничным ценам в сетях обычных киевских супермаркетов. Так, например, если 1 яйцо в супермаркете стоит 7 гривен, то в армию его поставляют уже по 17 гривен (разница 2,4 раза). Свекла, неотъемлемый элемент борща, в магазине стоит 11 гривен за кг, а армия закупает ее по 25 гривен (разница 2,3 раза). Капуста для армии обходится в 2,5 раза, чем в розничной сети, а картошка и вовсе в 2,8 раза. И так по всем наименованиям – от консервированного зеленого горошка и до подсолнечного масла.

Украина и коррупция в наше время стали уже не просто понятиями-синонимами, а взаимозаменяемыми терминами. Причем, начиная даже не с первых месяцев после госпереворота 2014-шл, а еще раньше. Но если раньше речь в большинстве случаев шла об откатах и передаче контрактов "своим" фирмам, то после победы "Евромайдана" все в сфере коррупционных отношений в стране стало грубее и прямее. Втридорога закупленные сумки от компании сына Арсена Авакова, страйкбольные "бронежилеты", пробиваемые карандашами, да чего только не было, вплоть до того, что 50 джипов, переданные ВСУ и волонтерам для эвакуации раненых, вдруг оказались в гараже Офиса президента Украины.

А еще прекрасная история закупки вертолетов у Франции, один из которых грохнулся на днях в Броварах. Эксплуатация этих геликоптеров была запрещена в Европе, в Африке тоже не выказали особого желания их приобретать, но зато с удовольствием закупили госведомства на Украине. О суммах откатов по этому контракту и спрашивать как-то неудобно. Африканская и латиноамериканская коррупция с завистью взирают из своих скромных уголков на нынешнюю Украину, которую на Западе почему-то предпочитают называть демократическим государством. А чего стоит проект "Большая стройка", на котором воровали и воруют уже не миллиардами, а десятками миллиардов гривен! Там можно просто ничего не делать, а регулярно подписывать акты сдачи-приемки работ по ремонту и строительству автомобильных дорог, но потом составлять акты уничтожения этих участков в результате работы российской авиации и артиллерии. И никто не подкопается… Прямо-таки "голубая мечта".

Но каждый коррупционный скандал на Украине, который касается тем или иным боком того или иного органа государственной власти – это, помимо всего прочего, еще и вариант сбросить с какого-либо поста не устраивающего определенные силы человека, чтобы заменить его на своего, который будет воровать уже в твою пользу.

Вот и нынешний скандал с коррупцией превратился в сведение счетов между офисом президента Украины и командованием ВСУ. По слухам, Зеленский и его команда, мягко говоря, не очень ладят с Главкомом ВСУ Залужным и давно хотят посадить на место Залужного своего человека, генерала Сырского. И эти слухи получили в эти выходные свои подтверждения – депутат парламента от правящей партии Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая уже обрушилась со всем праведным гневом на командование ВСУ. И заявила, что такие астрономические наценки в закупках для армии можно обнаружить не только по продовольствию.

- Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны и по результатам ее, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов, - анонсировала она будущие события и потребовала от командования ВСУ отчитаться по итогам работы.

Вот только немного промахнулись "зелюковские" с направлением своего удара. Командование ВСУ не отвечает за закупки ни продуктов, ни боеприпасов, ни даже вооружений. Потому что это "делянка" Министерства обороны, то есть верного "зелюковца" министра обороны Алексея Резникова.

Вне всяких сомнений, у Залужного хватает своих темных пятен, и коррупция, и "черная торговля" поступившими в ВСУ вооружениями и боеприпасами, и неформальные отношения с красотками из штабов и много чего еще. Но этот нынешний выстрел попал явно не по нему.

Это не "акелы" промахнулись. Это просто "табаки" почему-то решили, что они "акелы". Хотя на Западе сейчас и считают, что человек является тем, кем себя представляет, как оказалось, одной только самоидентификации для этого маловато будет.