Алла Пугачева обустроилась на «израильской Рублевке»: дети пошли в школу, а певица присматривает новый особняк

Алла Пугачева отдала детей в Израиле в частную школу. Фото: социальные сети

73-летняя Алла Пугачева сейчас живет в Израиле. Певица обустроилась в доме брата своего мужа. Пока иноагент Максим Галкин* колесит по миру с концертами, Алла Борисовна занимается детьми. Девятилетние двойняшки в Подмосковье учились в частной элитной школе. Мы узнали, как Лиза и Гарик Галкины продолжают обучение в Израиле.

Двойняшки Елизавета и Гарри Галкины в сентябре 2022 года отучились две недели в третьем классе Первой московской гимназии (Одинцовский район, деревня Липки). За обучение каждого ребенка родители платили в год по 1 млн. 680 тыс. руб. В конце сентября Пугачева спешно забрала документы детей из гимназии, и они улетели на частном арендованном самолете в Израиль. С тех пор никакой информации о том, где учатся дети не поступало. Упоминали частную гимназию «Эрудит» в Герцлии – однако, как нам удалось узнать, эта информация не соответствует действительности. Пугачева обосновалась в Кесарии – на «израильской Рублевке», здесь много лет живут ее друзья.

Мы пообщались с соотечественницей, много лет живущей в Израиле – и узнали какие новости о семье Пугачевой обсуждают по ее новому месту жительства. Как рассказала kp.ru наша соотечественница из Герцлии Гарика и Лизу Галкиных вопреки правилам взяли в школу не с начала учебного года: «Детей возит водитель в частную русско-еврейскую школу, это чуть больше 30 минут от их места проживания. Большая часть занятий ведется на русском языке, программа там адаптирована в соответствии с местным учебным планом. В декабре появилась информация, что Пугачева собирается переводить детей в другую школу. Говорят про французскую школу – тоже частную. Возможно, что к новому учебному году подучат иврит получше и выбор школ для них будет больше. А «Эрудит» в Герцлии – это не для них, это дополнительное образование, для тех, кто хочет учить русский язык».

Стоимость обучения в частных школах в Израиле – в среднем 600 тысяч рублей за учебный год. Известно также, что и взрослые члены семьи, и дети с занимаются с репетиторами – учат иврит. Также наши источники из Израиля сообщили, что Пугачева с прошлого года выбирают дом – собираются покупать. Возможно, что для этого им придется продать какой-то из многочисленных объектов недвижимости в Москве: одну из квартир Галкина* или дачу Пугачевой на Истре. Закон позволяет Галкину продать квартиру, не присутствуя лично на сделке. Это можно сделать, назначив представителя по доверенности, и с помощью электронного оформления через Росреестр. Для оформления сделки электронным способом надо иметь специальную электронную подпись, а также уведомить Росреестр о согласии на передачу документов в электронном виде. В таком случае собственник может находиться в любой точке мира.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.