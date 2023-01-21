Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 января 2023 17:23

«Мы проигрываем, Украина может исчезнуть»: уволенный советник Зеленского раскрыл всю правду

После своей отставки он начал пророчить поражение Киева. Надолго ли?
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Бывший внештатный пропагандист Офиса президента Украины Алексей Арестович

Бывший внештатный пропагандист Офиса президента Украины Алексей Арестович

Фото: Кадр видео

Известный, теперь уже бывший, внештатный пропагандист Офиса президента Украины Алексей "Люся" Арестович теперь еще и в какой-то степени стал "почтальоном Печкиным" Тот, помнится в мультике рассуждал: "Это я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну".

Обещания добреть Арестович не дал, как и обещания больше не врать, но изменения налицо. Это раньше он почему врал напропалую? Потому что должность требовала. А теперь должности нет. И Алексей начал пытаться говорить правду. Местами даже очень горькую правду.

Где теперь обещания разобраться с москалями и победить Россию в ближайшие 2-3 недели, на худой конец, за 2-3 месяца? В прошлом. А в настоящем прогнозы Арестович выдают с точностью до наоборот.

- Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже очень сильно. Как вы думаете, оценка от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, что вообще неизвестно, выживет ли Украина, она просто так была сказана, или он на основе какой-то информации это говорит? – "вдруг" прозрел "Люсьен", не упустивший шанса подчеркнуть свой новый статус и покрасоваться им перед публикой. - Мы упустили не только военный шанс за это время – потеряли время, россияне нашли способ, начав мобилизацию, восстановить ситуацию на фронте и даже создать сейчас определенное превосходство по некоторым местам. Не только потому, что Запад не дал нам оружие – мы упустили общественный шанс внутриполитический и государственный.

- А когда ты упускаешь шансы – ты не играешь, тебя начинают играть, ты не успеваешь за ходами и у тебя фрустрация начинает возникать, ты начинаешь просаживаться психологически и выходить на нижние чакры, - не обошелся без обычного для него наведения "тумана" эзотерикой Арестович, но вывод сделал весьма неожиданный для всех, кто его еще недавно смотрел и слушал, развесив лапшу на уши. - Поэтому прежде, чем гигикать над дурными русскими и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю – мы непобедимы только до тех пор, пока мы не начали грызться друг с другом. Когда мы начали грызться друг с другом – мы очень победимы и в кратчайшие сроки, и неожиданно для самих себя.

Похоже, по привычке он хотел обозначить те же временные рамки, что и раньше - 2-3 недели или 2-3 месяца – но в последний момент сумел удержаться.

Коснулось его прозрение и происходящего на самой Украине.

- Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы? Вот выбили Арестовича, который был официальным голосом, одним из официальных голосов, вот много чего еще происходит – я как человек, который немножко к этим вещам имел отношение в жизни, могу сказать, что мы уже в истории, которую крутим не мы. Уже крутится история, которой мы не управляем, - еще раз повторил Арестович.

Примечательно, что на этот раз он разглагольствовал уже не в Ютуб-канале беглого российского либерала и экс-адвоката Марка Фейгина. А в своем собственном. Фейгин за такие откровение и измену Украине Арестовича явно бы прибил, доведись им сейчас встретиться.

Нет, "Люсьен", так не считается. А покаяться за вранье, а извиняться? А завтра ему дадут должность, и он вновь перевертышем вопьется в нее, хая все, что до этого хвалил.

А самое интересное, что те, кто ему вчера верил, сегодня проклинает, завтра опять будут слушать его с величайшим вниманием и верить, верить, верить. У такого необучаемого стада хорошо быть пастухом.

Тут даже и про них писать ничего не надо. Они сами за себя и о себе все говорят.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости