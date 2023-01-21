«Мы проигрываем, Украина может исчезнуть»: уволенный советник Зеленского раскрыл всю правду

Бывший внештатный пропагандист Офиса президента Украины Алексей Арестович Фото: Кадр видео

Известный, теперь уже бывший, внештатный пропагандист Офиса президента Украины Алексей "Люся" Арестович теперь еще и в какой-то степени стал "почтальоном Печкиным" Тот, помнится в мультике рассуждал: "Это я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну".

Обещания добреть Арестович не дал, как и обещания больше не врать, но изменения налицо. Это раньше он почему врал напропалую? Потому что должность требовала. А теперь должности нет. И Алексей начал пытаться говорить правду. Местами даже очень горькую правду.

Где теперь обещания разобраться с москалями и победить Россию в ближайшие 2-3 недели, на худой конец, за 2-3 месяца? В прошлом. А в настоящем прогнозы Арестович выдают с точностью до наоборот.

- Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже очень сильно. Как вы думаете, оценка от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, что вообще неизвестно, выживет ли Украина, она просто так была сказана, или он на основе какой-то информации это говорит? – "вдруг" прозрел "Люсьен", не упустивший шанса подчеркнуть свой новый статус и покрасоваться им перед публикой. - Мы упустили не только военный шанс за это время – потеряли время, россияне нашли способ, начав мобилизацию, восстановить ситуацию на фронте и даже создать сейчас определенное превосходство по некоторым местам. Не только потому, что Запад не дал нам оружие – мы упустили общественный шанс внутриполитический и государственный.

- А когда ты упускаешь шансы – ты не играешь, тебя начинают играть, ты не успеваешь за ходами и у тебя фрустрация начинает возникать, ты начинаешь просаживаться психологически и выходить на нижние чакры, - не обошелся без обычного для него наведения "тумана" эзотерикой Арестович, но вывод сделал весьма неожиданный для всех, кто его еще недавно смотрел и слушал, развесив лапшу на уши. - Поэтому прежде, чем гигикать над дурными русскими и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю – мы непобедимы только до тех пор, пока мы не начали грызться друг с другом. Когда мы начали грызться друг с другом – мы очень победимы и в кратчайшие сроки, и неожиданно для самих себя.

Похоже, по привычке он хотел обозначить те же временные рамки, что и раньше - 2-3 недели или 2-3 месяца – но в последний момент сумел удержаться.

Коснулось его прозрение и происходящего на самой Украине.

- Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы? Вот выбили Арестовича, который был официальным голосом, одним из официальных голосов, вот много чего еще происходит – я как человек, который немножко к этим вещам имел отношение в жизни, могу сказать, что мы уже в истории, которую крутим не мы. Уже крутится история, которой мы не управляем, - еще раз повторил Арестович.

Примечательно, что на этот раз он разглагольствовал уже не в Ютуб-канале беглого российского либерала и экс-адвоката Марка Фейгина. А в своем собственном. Фейгин за такие откровение и измену Украине Арестовича явно бы прибил, доведись им сейчас встретиться.

Нет, "Люсьен", так не считается. А покаяться за вранье, а извиняться? А завтра ему дадут должность, и он вновь перевертышем вопьется в нее, хая все, что до этого хвалил.

А самое интересное, что те, кто ему вчера верил, сегодня проклинает, завтра опять будут слушать его с величайшим вниманием и верить, верить, верить. У такого необучаемого стада хорошо быть пастухом.

Тут даже и про них писать ничего не надо. Они сами за себя и о себе все говорят.