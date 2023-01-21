Герой спецоперации «Z» рядовой Папаев метким выстрелом сбил вражеский беспилотник

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто хорош для первой роли, не годен для второй!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил предугадывать события: «Великие приключения начинаются, от малых причин».

ГРАМОТНО ВЗЯЛ ОПОРНИК

Гвардии сержант Денис ДОКУДИН

Гвардии сержант Денис ДОКУДИН Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе группы российских военнослужащих, командир отделения гвардии сержант Денис Докудин выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций. Продвигаясь по местности, Денис обнаружил опорный пункт противника и находящуюся поблизости от него группу боевиков. Завязался бой. Боевики, неся потери, начали отступление в сторону опорного пункта, после чего группа Докудина подверглась минометному обстрелу с оборудованных позиций националистов. Денис, передав координаты противника на командный пункт дал указания группе отходить на заранее подготовленные позиции.

Российские артиллерийские подразделения нанесли удар по опорному пункту. Докудин лично осуществлял корректировку огня артиллерии и контроль поражения объектов боевиков. В результате опорный пункт противника был уничтожен и российские подразделения продвинулись вглубь обороны противника продолжая наступление. Грамотные, точные и мужественные действия гвардии сержанта Дениса Докудина позволили нанести противнику значительные потери и продолжить развивать наступление в назначенном районе».

СБИТЫЙ ДРОН ВЫДАЛ ВРАГА

Рядовой Аюр ПАПАЕВ

Рядовой Аюр ПАПАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Аюр Папаев выполнял боевую задачу по охране и обороне огневой позиции артиллерийского подразделения в качестве наблюдателя за воздушной обстановкой. В ходе наблюдения в заданном секторе Аюр обнаружил приближающийся к огневой позиции неизвестный беспилотный летательный аппарат коптерного типа, о чем незамедлительно доложил командованию. Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, рядовой Папаев прицельным огнем сбил вражеский урон, который упал в прилегающей к позициям наших артиллеристов лесополосе. После проведения поисковых мероприятий, упавший беспилотник был обнаружен. В ходе осмотра дрона были обнаружены карты памяти, по которым были идентифицированы позиции противника. После подтверждения данных средствами воздушной разведки по позициям боевиков был нанесен артиллерийский удар. Профессионализм рядового Папаева позволил выявить скрытые позиции боевиков и поразить их до начала наступления».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российский актер и режиссер, народный артист СССР Юрий Соломин встретился с участниками спецоперации на своем творческом вечере в рамках проекта «Встреча с настоящими людьми», который прошел в субботу в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА). Зрительскую аудиторию творческого вечера составили военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции на Украине, их родные и близкие, а также юнармейцы и кадеты.

Российский актер и режиссер, народный артист СССР Юрий Соломин Фото: Минобороны РФ

На встрече, которую открыла певица и актриса Илона Броневицкая, Юрий Соломин рассказал о творческом пути и своих учителях. Также гостям ЦДРА показали отрывки из фильмов и спектаклей с участием Юрия Мефодьевича.

Зрительскую аудиторию творческого вечера составили военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции на Украине, их родные и близкие, а также юнармейцы и кадеты. Фото: Минобороны РФ

СПРАВКА «КП»

Юрий Соломин - Герой Труда РФ (2020), художественный руководитель Государственного академического Малого театра с 1988. Снимался в фильмах "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить…" и других. Лауреат Государственной премии РФ 2001 г.