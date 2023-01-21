НАТО требует от Киева начать наступление в марте-апреле. Реальные итоги переговоров коалиции Запада

Министр обороны Украины Алексей Резников и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Еще до начала совещания министров обороны стран НАТО на авиабазе в Германии, США "открыли карты", - показали союзникам какие горы оружия и боеприпасов решили предоставить Украине ("КП" накануне рассказывала об этом). Ну это примерно так же, как бывает на сходках воров в законе - богатенький главарь банды бросит на поднос толстую кипу денег для пострадавшего "коллеги", а потом бдительно смотрит, кто даст больше.

Больше американцев никто не дал. Да этого никто и не ожидал, - Вашингтон при его военном бюджете в $858 миллиардов (а это больше, чем у всех стран НАТО вместе взятых) может себе и не такое позволить. Он по этой части - неизменный чемпион мира. Открывая совещание на американской военной базе в Германии - в Рамшатйне, министр обороны США Ллойд Остин похвастался "массой военной техники США для ВСУ. Это беспрецедентно". А затем растолковал, зачем это делается:

"Новый пакет помощи укрепит систему ПВО Украины, защитит их небо, их гражданское население. Мы также укрепим их обороноспособность на поле боя. Также в рамках пакета помощи Украине будут переданы боевые машины - 59 "Брэдли", 19 "Страйкеров" и других бронированных машин. Также мы говорим про артснаряды и другие боеприпасы. США решительно настроены показывать пример тем, как можно оказывать помощь Украине. США также передали украинским военным навыки, которые нужны для большей эффективности на поле боя. К нам присоединились наши европейские партнёры. США продолжат увеличивать финансовую помощь, ставя в приоритет сотрудничество с ВСУ".

Обратите внимание на ключевые слова в этой тираде - "показывать пример". По-другому это звучит "делай, как я".

Любопытно: если американцы и до, и после совещания в Рамштайне вовсю трубили о своих оружейных поставках Киеву, то другие его участники (а всего их было около 50, включая карманных союзников по НАТО) скромно помалкивали. Возможно, был такой уговор, - чтобы не пугать налогоплательщиков своих стран масштабами оружейной свалки.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Телеграмм-канале видео, в котором прокомментировал итоги встречи в Рамштайне и явно пытался сгладить то, что ожидали, но не получили в Киеве - объявлением о суммарных масштабах оружейных поставок на Украину.

То была надежда на внушительную пропагандистскую фишку, - мол, смотрите, мир в знак солидарности заваливает нас оружием. Но устроители Рамштайна не захотели делать этого. И на то была особая причина. Из-за закрытых дверей совещания просочились вопли и жалобы некоторых министров обороны НАТО на то, что передача боевой техники серьезно опустошает арсеналы национальных армий и подрывает их боеготовность. Зеленский явно скрывал свое разочарование от того, что не прозвучали итоговые цифры оружейных поставок Киеву и лукаво "отмазывал" руководство НАТО: "Не всегда можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате Рамштайна. Это закрытая дискуссия – и так должно быть". А ведь тот же Зеленский призывал участников совещания: "Не спорить о количестве танков, но открыть поставки в принципе". Открыли только англичане, Другие отделались лишь общими словами.

К тому же совещание сопровождалось постоянными слухами и даже склоками: то с утра утверждалось, что "Германия больше не против того, чтобы немецкие танки Киеву передала Польша", то к вечеру заявлялось, что это брехня. То шелестела молва, что Польша подарит-таки Киеву партию "Леопардов" даже без согласия Германии (ссылка на слова премьера Матеуша Моравецкого), то "Варшава такого не говорила".

Министры явно дергались, сбивая с толку любопытствующую. журналистскую братию. А меж тем на авиабазе разыгралась острейшая драма, - некоторые ее участники, забыв о приличиях, перегрызлись вдрызг, - только матом не ругались. Больше и злее всех свирепствовала Польша, обвиняя Германию в предательстве из-за того, что она и сама не хочет передавать танки "Леопард" Украине, и Варшаве этого не разрешает. Это вам к вопросу о том, как зиц-главарь банды-группировки НАТО Йенс Столтенберг на всех углах тупо и лицемерно повторяет: "Единство блока прочно, как никогда! У нас дружная семья!". А "дружная семейка" частенько похожа на серпентарий. А тут вам и первый вывод: встреча в Рамштайне показала, что никакого "прочного единства" в рядах НАТО нет, это всего лишь лживый пропагандистский лозунг. Попытка делать хорошую мину при плохой игре.

Министр обороны США Ллойд Остин и зубами клацал над головой нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, и руки с треском ему выворачивал, требуя и поставок германских танков "Леопард" на Украину, и разрешения Польше на это же. Но немец устоял. Правда, при этом постоянно прятался за спину канцлера ФРГ Олафа Шольца, придумавшего хитромудрый ход: сначала, дескать, пусть Штаты поставят свои танки "Абрамс" на Украину, а потом я. Штаты делать этого не хотят и тоже "виляют хвостом" - мол, наши машины очень тяжелые и по украинским мостам не пройдут, и в грязи по башню застрянут. А на самом деле боятся, что американские танки будут позорно гореть в украинских степях или попадут на выставку трофеев в Москве или Донецке.

Забавный эпизод случился в тот момент, когда журналистка нахально "вгрызалась" в Писториуса вопросом - почему вы все-таки отказались поставлять "Леопарды" на Украину? Министр с простодушием обмочившегося детсадовского карапуза ответил: "Я и сам не знаю, как это случилось"...

Ну и что же в итоге? В итоге принят план новой накачки Украины западным оружием. Причем, с явным акцентом на наступательное. Масштабы обещанного Киеву в Рамштайне даже одними американцами, выглядят внушительно.

Но и ежику понятно, что все это боевое железо требует профессионального обращения с ним. Быстро обучить украинские экипажи расчеты не удастся. А НАТО требует от Киева уже в марте-апреле начать наступление. Очень похоже, что импортной боевой техникой в таком случае будут управлять не только украинские военные. Но и американские профессионалы под видом "отпускников и добровольцев". Крупные объемы западных вооружений (а далеко не все они новые) на Украину неизбежно потребуют и горы запчастей. А это тоже - железнодорожные эшелоны или караваны фур на автодорогах. И что, - мы смиренно будем наблюдать за всем этим, покуривая на пригорке "Приму"?

Москва уже несколько раз заявляла: вся боевая техника Запада, поставляемая на Украину, будет нашей законной военной целью. Хорошо бы, чтобы за этим предупреждением последовали реальные удары. Задача сделать поставки западной военной техники Киеву бессмысленными выходит на первый план нашей спецоперации. Нашей разведке хорошо известны "точки входа" этой техники на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией. А "Калибров" и "Кинжалов" у нас достаточно. Прежде всего надо бить ими западные пушки и танки там, где они лишь только заползают на Украину. Ибо если они расползутся по боевым позициям, сделать это будет значительно труднее и может серьезно затянуть выполнение планов операции.