Астронавт США Базз Олдрин в свой 93-й день рождения женился в четвертый раз

Астронавт США Базз Олдрин и его невеста Анка Фаур Фото: социальные сети

"В мой 93-й день рождения я рад сообщить, что моя давняя любовь, Анка Фаур, и я поженились, - написал молодожен в соцсетях. - Мы связали себя священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и мы взволнованы, как сбежавшие от родителей подростки».

Олдрин прославился в 1969 г, когда вместе с напарником Нилом Армстронгом совершил первую в истории человечества высадку на Луне. Однако Нил, как командир корабля «Аполлон-11», вышел на прогулку по Луне на 15 минут раньше. Базз стал вторым. Зато он сфотографировал след своей подошвы на лунной поверхности. Очень знаменитый снимок!

Правда, позже появилась конспирологическая версия, что американцы никогда не высаживались на Луну. А все сцены «высадки на ночное светило» снимал, дескать, на Земле в павильоне знаменитый кинорежиссер Стэнли Кубрик, создатель «Космической одиссеи 2001 года».

«Лунная афера США» - одна из самых популярных «теорий заговора» в мире. Ей посвящены десятки разоблачительных книг, фильмов.

Барт Сибрел, режиссер фильма «Нечто странное случилось по пути на Луну» о фальсификации полета «Апполона-11», как-то встретил Олдрина в отеле в Беверли-Хиллз. И потребовал поклясться на Библии, что тот действительно 20 июля 1969 г ходил по Луне. Астронавт клясться отказался. Тогда режиссер на камеру обвинил его, что тот никогда не был на Луне и назвал трусом, вором, лжецом. В ответ 72-летний ветеран космонавтики врезал режиссеру в челюсть. Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против астронавта, считая, что его спровоцировали.

Летом прошлого года Олдрин еще раз испытал минуты славы. На аукционе Sotheby's куртка, в которой он высаживался на Луну, ушла с молотка за $2,7 млн. И стала самой дорогой из курток, проданных на аукционах.

63-летняя Анка Фаур, четвертая супруга легендарного астронавта, вице-президент принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC.