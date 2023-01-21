Игорь Николаев оторопел от вида Наташи Королевой в "платье мести"

Наташа Королева и Игорь Николаев Фото: Кадр видео

Много лет назад Наташа Королева и Игорь Николаев считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Им удавалось совмещать личную жизнь и творчество. Их творческий дуэт обожали миллионы поклонников. Когда стало известно о разводе супругов, народ буквально сходил с ума от переживаний. Именно во время брака с Наташей маэстро написал свои лучшие хиты. Сейчас у каждого своя жизнь, но, как оказалось, артисты по-прежнему очень близки.

Наташа Королева и Игорь Николаев появились вместе на съемках очередного выпуска шоу "Сегодня вечером" на Первом канале. Певица вышла в свет в темно-синем коротком платье с выдающимся декольте. Она впорхнула в студию и первым делом бросилась к Игорю Юрьевичу.

Оторопевший от вида артистки Николаев буквально пожирал глазами Наташу. Они обнялись и расцеловались. Наташа смеялась и выглядело потрясающе. А певец лишь изредка отрывал взгляд от ее пышного бюста.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. "Как он смотрит на нее, чувства явно никуда не ушли", "Между ними электричество", "Наташа пришла к Николаеву в «платье мести»", "Николаев ее сейчас съест", - делится народ.

Напомним, Николаев расстался с Королевой больше 20 лет назад. Наташа говорила, что разрыв случился по вине маэстро. Мол, он не был верным мужем.

Многие поклонники были шокированы тем разрывом звезд. Люди их расставание восприняли словно личную трагедию. Не осталась в стороне и нынешняя жена маэстро Юлия Проскурякова. Она призналась: "Тогда я плакала!".