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В мире22 января 2023 5:16

Нэнси Пелоси изгнала нечисть из дома

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси пригласила домой священников
Людмила ПЛОТНИКОВА
Нэнси Пелоси утверждает, что является набожной католичкой

Нэнси Пелоси утверждает, что является набожной католичкой

Фото: REUTERS

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, занимавшая до недавнего времени третью по важности позицию в политической иерархии Штатов, теперь просто сенатор Нэнси Пелоси провела дома обряд экзорцизма.

Нечисть из своего калифорнийского дома Пелоси попыталась вывести при помощи католических священников. На такой поступок она решилась по совету своей дочери.

Несколько месяцев назад в дом проник вооруженный молотком преступник. Он напал на мужа Пелоси, Пола, и нанес ему несколько ударов по голове.

Пол Пелоси получил тяжелые травмы, перенес несколько операций и до сих пор появляется на публике только в головных уборах, скрывающих последствия нападения.

Нэнси Пелоси утверждает, что является набожной католичкой. Но в ее родном Сан-Франциско настоятель католического прихода отлучил ее от святого причастия, мотивируя свое решение поддержкой Пелоси прав женщин на аборты.

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