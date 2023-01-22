Книга рекордов Гиннесса нашла самого маленького человека в мире

Попаданием в Книгу рекордов Гиннесса мужчина совершенно не гордится. Фото: Guinness World Records

Самым низкорослым человеком в мире официально признан Афшин Гадерзаде.

Он из иранского Букана, и в свои 22 года имеет рост всего 64,7 сантиметра.

Ранее Книга рекордов Гиннесса самым маленьким человеком Земли считала колумбийского актера Эдварда Ниньо Эркандеса, которому сейчас 34 года, а его рост - 70 сантиметров. Рекорд Эркандеса держался почти 10 лет.

Отец Афшина рассказывает, что его сынишка родился недоношенным, и на момент рождения вес младенца составлял всего лишь 700 грамм.

Мальчик из-за своей физической особенности не ходил в школу, даже свое имя он научился писать совсем недавно.

Попаданием в Книгу рекордов Гиннесса Афшин совершенно не гордится. Его главная мечта — жить обычной жизнью, жизнью обычного человека.

«Я очень люблю учиться и мечтаю стать врачом. Я также хочу получать зарплату, иметь собственный дом, машину. Ведь есть так мало вещей в жизни, которые я могу сделать, а я хочу жить хорошей и полноценной жизнью», - говорит он.

Сейчас Афшин учится, проводит много времени в Интернете. Также известно, что он – болеет за иранский футбольный клуб «Эстегляль».