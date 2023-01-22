Как правильно «лечь орлом»: на Западе предложили новые технологии секса

Новую позу бурно обсуждают с западных изданиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Выводит удовольствие на новый уровень», «возвращает страсть в спальню», «делает секс более веселым» - так расписывают новую позу и ее варианты западные издания. Секс-терапевты Дженнифер Литнер и Кортни Пэджен, которых в российских блогах и печати почему-то обозвали «сексопатологами», советуют испробовать «раненого орла» и другие «орлиные» позы.

Международное издание Insider (не путать с диссидентской русскоязычной поделкой) посвятило тому, как правильно «лечь орлом», настоящую статью. Это, наверное, правильно – что такое «сесть орлом» для удовлетворения других человеческих потребностей все в России, да и не только в ней, знают давно и без помощи СМИ. А вот лечь…

Женщина должна лечь на живот, одну ногу согнуть, а другую держать прямой. Мужчина располагается сзади… В оригинале, правда, нет никаких мужчин и женщин, а есть партнеры – «принимающий» и «проникающий». Практически «родитель №1» и «родитель №2».

«Эта позиция позволяет проникающему партнеру войти внутрь принимающего партнера под немного другим углом, что позволяет получить новые ощущения», - говорит сертифицированный (!) сексотерапевт Кортни Пэджен, владелец и директор Центра сексуального здоровья. Ну а если «нижний партнер» сможет подтянуть ногу ещё выше к груди (балерины, молчать!), проникновение будет сверхглубоким…

Поза также удобна для сексуальной игры, когда можно ласкать (вернёмся к скрепам) женщину во время проникновения. И, наконец, она идеальна для того, чтобы шептать всякие приличные и не очень слова партнерше, что всегда усиливает возбуждение и заставляет чувствовать большую близость.

Вариант этой же позы – когда женщина лежит на спине. «Это положение, — инструктирует госпожа Пэджен (кстати, не только технически грамотная, но и весьма симпатичная), — может также облегчить и сделать более удобным подведение согнутой ноги к груди и ее удержание в течение длительного периода времени без дискомфорта». Другая нога дамы остается прямой.

Другая секс-просветительница, Дженнифер Литнер, рекомендует попробовать «орлиную» позу, которая является разновидностью «миссионерской» (женщина на спине, мужчина сверху). Только при этом «для орлиности» даме рекомендуется поднять ноги вверх буквой V. Еще один вариант, уже не такой простой, и требующий от дамы гибкости: ноги мужчины согнуты в коленях и сложены буквой V, женщина садится сверху лицом к партнеру, а затем откидывается назад, на ноги мужчины.

«Всегда общайтесь во время секса, чтобы и вы, и ваш партнер чувствовали максимальный комфорт и удовольствие», - советуют в заключение, видимо, сразу все секс-инструкторы и секс-терапевты.