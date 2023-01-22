Луна невероятно приблизилась к Земле: такого не было с 1030 года

Расстояние от Земли до Луны постоянно меняется Фото: REUTERS

Мировые СМИ облетела сенсация: так близко Луна не была к Земле с 1030 года. Это случилось в ночь с субботы на воскресенье (21 января, 23 часа 56 минут). Расстояние до Луны оказалось всего 356 568 километров. При том, что среднее расстояние - 384 467 километров. Обе цифры огромные и плохо улавливаются нашим сознанием, однако же на 8 тысяч километров ближе – ничего себе! Такое было в 1030 году, и в следующий раз будет в 2368 году. Бегите на улицу, над крышами домов встает громадное светило! – писали СМИ.

Но ведь что-то в этой новости не так, не правда ли? Попробуем разобраться.

Расстояние от Земли до Луны постоянно меняется. Причина в том, что Луна движется вокруг нас не по кругу, а по эллипсу. Самая дальняя точка лунной орбиты – апогей – составляет от 404 000 до 406 700 километров. Самая ближняя – перигей – от 356 400 до 370 400 километров. За месяц Луна бывает один раз в апогее (дальше всего) и один раз в перигее (ближе всего). Период обращения Луны вокруг Земли и есть примерно месяц, что неудивительно, ведь само понятие «месяц» было сконструировано нашими предками из наблюдений за Луной.

Как видим, лунный эллипс не просто вытянут, он еще и как бы пульсирует. Минимальное и максимальное расстояния от Земли до Луны постоянно меняются. И это необычно: орбита Земли – тоже эллипс, но намного более устойчивый. В начале января Земля немного ближе к Солнцу, в июле немного дальше, и разность расстояний невероятно стабильна. Хорошо, что так, иначе Солнце то жарило бы нас со всей мощи, то обдавало бы ледяным холодом.

Дело в том, что фраза «Луна вращается вокруг Земли», строго говоря, неверна. И Земли, и Луна обращаются вокруг общего центра масс, который находится отнюдь не в центре Земли, а где-то на полпути к поверхности. Получается такая неустойчивая юла, которая, простите за повторение слов, крутясь, юлит, но не падает. На эту нестабильную «юлу» влияет все, что угодно: внешняя гравитация (Солнце, Юпитер, другие планеты), неравномерность масс внутри Земли, даже смена времен года («тяжелее» то полушарие Земли, где зима, за счет снега – «юлу» перекашивает). Все это отражается и на орбите Луны, и на ее видимом движении.

Уже древние знали с десяток видов лунных движений, к 1930-м годам астрономы выявляли уже сотни движений, а после того, как на Луну забросили точные датчики лунно-земных расстояний, мы знаем и учитываем тысячи видов движений. Шутка ли, лазерные датчики помогают измерять расстояние между нами с точностью до сантиметров. Представляете, какие нюансы мы можем выделить. В итоге с задачей расчета лунной орбиты справляются только суперкомпьютеры.

Хорошо, с этим разобрались. Но что с новостью про «огромную Луну», которой «не было с 1030 года»?

Если вы внимательно посмотрите на цифры, убедитесь, что нынешнее расстояние между нами – не самое малое из возможных. Луна бывает ближе еще на 158 километров. Но не сегодня. Подробный анализ новости – откуда она взялась – раскрыл вот такую картину.

Прошлой осенью в Испании прошел Европейский планетный конгресс, и там, в виде развлечения, один ученый обратил внимание, что нынешнее новолуние окажется действительно экстремально близким. То есть речь идет не о в принципе самой близкой Луне, а о состоянии, когда Луна близка в конкретную фазу, в новолуние. Если вы пока не понимаете, в чем тут нюанс, вспомните, сколько раз вы читали про суперлуние. Это когда полная Луна оказывается еще и в ближней к нам точке орбиты. К суперлуниям приковано внимание всего мира. Ведь это эффектно: Луна и так полная, еще и большая. Правда, положа руку на сердце, видимые размеры Луны меняются не сказать чтобы сильно, и наблюдатели испытывают скорее психологический эффект. Но тем не менее. Если вы сфотографируете близкую полную Луну телеобъективом, а потом сравните с дальней полной Луной, разница будет заметна – на фотографии.

Но то полная Луна, которая вот она. Про новолуния в таком разрезе никто не думал. Ведь новую Луну попросту не видно. Она целиком повернута к нам темной стороной, и вдобавок висит прямо около Солнца, так что блеск светила полностью ее затмевает. Но ведь с этого новолуния начинается китайский Новый год. А Китай сейчас такой мощный, что всем хочется сделать китайцам приятное. Вот у вас праздник какой, необычный!

СМИ, которые раструбили о «громадном диске Луны», поторопились – никакого диска нет, Луны на небе, видимой глазом, вообще нет. И все-таки в этом событии есть кое-что примечательное.

Во-первых, это действительно самое близкое новолуние с 1030 года. Правда, в самом 1030 году об этом понятия не имели, потому что Луну, как и мы, не видели, а измерять расстояние до нее с высокой точностью не умели (первыми измерили расстояние еще древние греки, но там ошибка была ого-го). Во-вторых, приливы. И вот это прямо серьезно.

Приливы многое определяют в нашей жизни. Есть теория, что они вызывают даже землетрясения и чуть ли не провоцируют эпидемии, а там и до воздействия на наше мышление, ментальную сферу недалеко (еще Отелло в пьесе Шекспира, задушив Дездемону, оправдывался «слишком близкой Луной», но это была фигура речи, конечно). Приливы создаются гравитационным воздействием Луны и Солнца (Луна ближе, приливов от нее больше, но солнечные тоже заметны). В новолуние силы Солнца и Луны суммируются, приливы заметнее. В близкое новолуние тем более.

Новости не принесли нам, к счастью, сообщений про цунами, ураганы и землетрясения прямо в эту ночь. Но системе не работает в режиме «прямо сейчас». Мощное гравитационное воздействие может вызвать сдвиг в коре Земли, который проявится чуть позже – это как книга на краю полки вдруг падает без видимых причин. Словом, явление скорее тревожное, и не особо эффектное – и Луны-то не видно. Вот такой китайский Новый год получается.