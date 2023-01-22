Шведы сожгли свои шансы попасть в НАТО вместе с Кораном

Власти дали разрешение датскому ультраправому политику Расмусу Палудану публично сжечь Коран Фото: REUTERS

Понять логику действий шведского правительства мудрено. В прошлом году кричали как резаные, что «опасность российской агрессии» вынуждает страну отказаться от многолетней политики нейтралитета и войти в НАТО. Все члены блока были не против за исключением Турции. Анкара заявила, что даст добро только в том случае, если шведы выдадут укрывшихся у них боевиков Курдской рабочей партии и запретят ее деятельность на своей территории. В Турции эту партию считают террористической организацией и давно ведут с ней вооруженную борьбу.

Казалось бы, налаживайте отношения с турками и решайте вопрос. Так нет - Стокгольм некстати вспомнил о демократии, под которой, похоже, понимает вседозволенность, и решился на безумный шаг. Власти дали разрешение датскому ультраправому политику Расмусу Палудану публично сжечь Коран перед зданием турецкого посольства. Что тот с нескрываемым удовольствием и проделал в минувшую субботу. А чуть раньше полиция позволила участникам курдского митинга в столице под улюлюканье повесить за ноги прямо рядом с Ратушей куклу президента Турции Эрдогана.

Анкара, когда оправилась от шока, обрушилась на Швецию с лютой отповедью. В турецком МИДе заявили, что, разрешив надругательство над исламской святыней и допустив оскорбление лидера суверенной страны, шведские власти нарушили условия меморандума о вступлении в НАТО. А в ответ услышали, что подобные акции - это, мол, «демонстрация свободы слова и демократии».

После этого турки шведам тоже кое-что продемонстрировали. Мгновенно отменили намечавшийся в конце января визит в Турцию министра обороны Швеции Пола Йонсона с уничижительной мотивировкой: «в нем уже нет смысла». Министр как раз собирался обсудить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Теперь это дело, судя по всему, откладывается в долгий ящик.

Отвратительный «перфоманс» в Стокгольме осудили представители многих мусульманских стран. Свою долю критики высказал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста, - написал он в Telegram. - В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы!

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