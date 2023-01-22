Минобороны России заявило об успешном наступлении в Донецкой Народной Республике

В Минобороны также отметили боевую работу частей ПВО. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ в районах боевых действий СВО: на Купянском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 80, на Донецком направлении военнослужащие Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное, где перебили 80 украинских националистов, на Запорожском направлении ликвидировано до 85 наемников киевского режима, заняты более выгодные рубежи и позиции.

Генерал-лейтенант отметил, что на Херсонском направлении в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37, два склада артиллерийских боеприпасов, десятки единиц бронетехники ВСУ.

В это время авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России нанесено комплексное поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

Конашенков отметил боевую работу частей противовоздушной обороны, что сбили самолет Су-25 и 9 беспилотников ВСУ, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и противорадиолокационную ракету «HARM» производства США.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

376 - самолетов.

203 - вертолета.

2931 - беспилотный летательный аппарат.

401 - зенитный ракетный комплекс.

7601 - танк и другие боевые бронированные машины.

985 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3887 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8144 - единицы специальной военной автомобильной техники.