50 тысяч лет спустя: когда и где будет видна «комета неандертальцев»

Комета C/2022 E3, сфотографированная в телескоп. Фото: Московский планетарий/Jose Francisco Hernandez

Спешите видеть: комету C/2022 E3, которая 1 февраля 2023 года приблизится к Земле на минимальное расстояние, уже сейчас – в конце января - можно различить на небе в небольшой любительский телескоп, в бинокль и даже невооруженным глазом. При хорошем зрении и ясной погоде, конечно.

Как воодушевляют в Московском планетарии, «в нашей стране и во всех станах Северного полушария будут прекрасные условия видимости – путь кометы на ночном небе пройдет прямо между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой». То есть, объект пролетит над «ковшом» Малой Медведицы с востока на запад.

Искать знаменитые созвездия надо, глядя на север – северо-восток.

Комета пролетит между Большой и Малой медведицей. Фото: NASA

В новолуние 22 января (ну, и два-три дня после) естественная засветка неба будет минимальной, что даст хороший шанс увидеть комету. Другим весьма благоприятным временем станет 10 февраля, когда комета визуально приблизится к Марсу.

Тем временем астрономы – профессионалы и любители, пристально следящие за небесной гостьей, которая последний раз заглядывала в наши края 50 тысяч лет назад, когда еще не вымерли неандертальцы, заметили, что она изменилась. У кометы пострадал хвост. Его изодрал космический шторм, который вызвали корональные выбросы на Солнце – в начале января оно полыхнуло тремя мощными вспышками самого высокого Х-класса.

Земле C/2022 E3 не угрожает – комета невелика, её диаметр около километра. Для сравнения, диаметр кометы C/2020 F3 (NEOWISE), которая была видна в марте 2020 года и стала ярчайшей в северном полушарии со времен визита кометы Хейла-Болла в 1997 году, составлял 5 километров. Диаметр кометы Хейла-Болла был примерно 60 километров.

Потрепанный хвост кометы – его подпортила магнитная буря. Фото: NASA

Небольшой размер «кометы неандертальцев» компенсируется тем, что она пройдет намного ближе к Земле, чем предшественницы. Но не настолько, чтобы представлять хоть какую-то опасность. Вроде бы даже хвостом не заденет. До ядра кометы будет 42 миллиона километров.

На счет видимости в Московском планетарии обнадеживают: существует вероятность, что комета окажется в два раза ярче ожидаемого – её блеск достигнет +5 - +4 звездной величины. А это как раз и означает, что при отсутствии городской засветки комету можно будет увидеть даже невооруженным глазом.

Цвет небесной гостьи зеленый, хвост – желтый. Следующий визит к Земле – через 50 тысяч лет.