Спасибо санкциям: Производство российской мебели выросло на 15%

Объем производства мебели в России в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом Фото: Владимир МАЗЕНКО

Весной прошлого года ситуация выглядела тревожно – собственных мебельных фабрик в стране достаточно, вот только многие из них целиком и полностью зависели от импортных материалов и оборудования. И разрыв западных поставщиков с Россией мог привести если не к дефициту, то к резкому росту цен на мебель. В апреле-мая во многом так и произошло – отпускные цены подскочили на 30%, и то и на 50%. Толкал цены вверх их еще и резко выросший курс доллара. Но, к счастью, худшие прогнозы не сбылись.

ВСЕ ЦЕПОЧКИ ПЕРЕСТРОЕНЫ

- Объем производства мебели в России в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом в денежном выражении на 15% до 356 млрд рублей, а в натуральном выражении остался на уровне 2021 года, –- рассказали «КП» в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

То есть никакого падения не произошло – все как раз наоборот. А если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то рост производства увеличился аж на 58%, - уточняют в Ассоциации.

- За предельно короткое время мы выяснили уязвимые места в масштабах целой отрасли, и оперативно стали решать эти проблемы, — говорит президент АМДПР Александр Шестаков. - Среди них высокая импортозависимость российских мебельных предприятий от поставок комплектующих, необходимых для производства продукции — фурнитуры, некоторых видов тканей, а также лакокрасочной продукции и клеев. Но на сегодня цепочки поставок уже перестроены: налажены контакты и заключены контракты с производителями комплектующих из дружественных стран, а также с российскими предприятиями.

Наибольший прирост показала мебель из пластмассовых материалов - объем ее производства вырос на 91%. А также деревянная мебель для офисов – здесь рост на треть. В натуральном выражении больше всего выросли объемы выпуска мебели для кухни (+37%) и мягкой мебели (+22%).

Особенно гордятся мебельщики тем, что им удалось удержать на приемлемом уровне цены, что поддержало потребительский спрос.

- По итогам 2022 года цены на мебель выросли на 11%, что является одним из самых низких показателей в категории непродовольственных товаров, — говорит Александр Шестаков.

УДАЛОСЬ ЛИ ЗАМЕСТИТЬ IKEA

Удивительно, но драйвером роста отечественные мебельщики считают антироссийские санкции, в том числе, отказ многих производителей и поставщиков мебели из «недружественных» стран от работы на рынке России.

- В 2022 году объем импорта мебели в страну сократился на 40%, но эту нишу быстро заняли российские производители, - говорит Александр Шестаков.

В Ассоциации мебельщиков уверены, что уход шведской IKEA в итоге никак не повлиял на ситуацию на внутреннем рынке — ни с точки зрения ассортимента представленной продукции, ни с точки зрения цен на мебель. По данным организации, доля IKEA как производителя мебели не превышала 2–3%.

По мнению Александр Шестаков, проблема ухода IKEA существует исключительно в информационном пространстве:

- Нишу, которую занимала шведская компания, отечественные производители уже заполнили. К примеру, Первая мебельная фабрика запустила продажу «экспресс–кухонь», эта линейка готовых кухонь, которые есть на складе.

Однако эксперты, с которыми беседовали журналисты «Комсомолки», видели в IKEA одного из мировых лидеров отрасли, у компании было чему поучиться. Потребители также высоко ценили мебель IKEA, ее магазины были очень популярны у россиян.

- IKEA - это бизнес-процесс, который включает в себя и качество, и отношение к клиенту, и то, как совершается продажа и покупка, - рассказал «КП» директор компании «Люксорта-Сервис» Константин Куколев. – Ее ценность в том, что она все это включала в себя, и это было удобно для потребителя. В данный момент альтернативы IKEA практически нет. Если есть то, что можно купить здесь и сейчас, то 80% мебели, если говорить о массовом сегменте, это какое-то начало нулевых. IKEA, конечно, была одним из лидеров рынка.

- Часто производителей мебели спрашивают – а вы могли бы повторить модель IKEA? Вы знаете, производители мебели и IKEA - этот как Марс и Венера, - объяснял «КП» летом 2022 года вице-президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Сергей Радченко. - IKEA - это не продавец мебели. Это интегратор, который в себя впитал продавца мебели, продавца текстиля, продавца аксессуаров, продавца света, дизайнеров в большом количестве, и предложил рынку комплексное решение. Они наработали опыт, которым сегодня больше не обладает никто.

НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Впрочем, нерешаемых задач нет. Если мебельная отрасль продолжит развиваться, то и у нас могут появиться свои «Икеи». Проблема только в том, что сократился не только импорт зарубежной мебели в Россию, но и экспорт нашей мебели в Европу. По мнению Александра Шестакова, потеря завоеванной доли на европейском мебельном рынке – одно из главных отрицательных последствий санкций. Хотя теперь наши мебельщики активнее осваивают традиционные рынки стран СНГ и растущие рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

Ждут наши производители и поддержки от государства, но не финансовых вливаний, а помощи в реализации тех мер, которые, по мнению мебельщиков, позволят расти отрасли быстрее. Это введение пошлин на импортную мебель, запрет поставок мебели из недружественных стран и внедрение чистовой отделки и меблировки квартир в стандарты строящегося жилья.

- Нужно также обеспечить поддержку экспортеров, создавая склады и шоу–румы за границей, компенсируя логистические задачи, — уверен Александр Шестаков.