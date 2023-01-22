Сергей Степашин, экс-премьер: Я бы добавил в школьную программу «Повесть о настоящем человеке», «Молодую гвардию»… Но и Солженицына бы оставил

Председатель Российского книжного Союза Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

Школьную программу по литературе в 2023-м пересмотрят - сделают ее «более патриотичной». Об этом уже заявляют и в Госдуме, и в Министерстве просвещения.

Этой теме посвящен наш традиционный вопрос дня: «А вы бы какие книги посоветовали читать детям?» (Ответы - в ежедневном столичном выпуске «Комсомольской правды», которая выходит в понедельник, 23 января.

Поговорили мы на эту тему и с доктором юридических наук, профессором Степашиным…

…- Сергей Вадимович, вы какие бы книги посоветовали читать нашим детям? Вот и в Госдуме, и в министерстве просвещения всерьез поговаривают о том, что нужно поменять школьную программу, вплоть до того, чтобы убрать Солженицына... Вот у вас мнение на этот счет какое?

- Насчет того, чтобы убрать Солженицына, я считаю, что это неверно.

Надо знать историю такой, какой она была, на самом деле.

Тем более, что, если уж говорить о Солженицыне и патриотизме, то я бы не стал ставить здесь знак минус.

- Почему?

- Вспомните его выступление, когда он вернулся в Москву, против глобализма, против американского империализма, за сильную Россию.

Уж извините меня, тем более, - человек воевал, капитан, войну закончил с орденами и медалями.

Так что,тех, кто это предлагает… (убрать Солженицына из школьной программы. - А.Г.) Я что-то их на поле боя не видел, вот этих специалистов крупных.

А вот что касается книг, наверное, я бы навскидку три порекомендовал. Одну про Маресьева.

- «Повесть о настоящем человеке», Бориса Полевого.

- Да. Конечно, Александра Фадеева - с его «Молодой гвардией».

Тем более, все это происходило ты знаешь где.

- В Краснодоне

- Да, это Краснодон, совершенно верно.

Ну и Лев Кассиль «Улица младшего сына» про Валю Котик – это вот каменоломни, Крым.

Причем, все эти книги - про настоящих Героев, а не придуманных.

Все три книги - о людях, которые, действительно, спасали нашу страну.

Причем, они написаны великолепно. Я думаю, ребята с удовольствием почитают.

- Согласен. Это вы говорите потому, что вас так папа и мама воспитывали? Это ваши первые книжки с детства?

- Если про войну, то, наверное, одни из первых, да, согласен. Тем более, я их читал, когда учился в четвертом-пятом классе.

- Скажите, пожалуйста, а если будет изменена школьная программа и добавят туда патриотическую литературу, - это же потребует перестройки и книгоиздания, и всего книжного дела в стране?

- На самом деле, это не проблема.

Если будет заказ, если это войдет в школьную программу, - у нас же

есть замечательные издательства, которые занимаются и школьными учебниками – это «Просвещение», «Эксмо», «АСТ». Вопросов не вижу. Если поставят такую задачу - конечно, переиздать эти книги совершенно нет никаких сложностей. Это для меня абсолютно ясно.

Кстати, хочу один пример привести. В пятницу я был в одной из школ в Истринском районе.

- А что за школа?

- Известная - Ломоносовская – удивительно красивое место, замечательные детишки.

И мы там проводили урок мужества, посвященный адмиралу Ушакову.

- Ой, интересно!

- Причем, дети писали сочинение, рисовали картины. Мне было интересно их послушать.

Они очень много знают, на самом деле.

Вот тебе, пожалуйста, хотя это внеклассный, как говорится, урок, но было здорово.

Стихи читали.

Я видел глаза ребятишек, им, действительно, это было интересно.

Вот это тоже - история, это тоже - патриотизм.

Тем более, адмирал Ушаков – это и святой, это и человек, который не проиграл ни одного сражения, ты знаешь, это наш великий полководец.

- Да. Правильно ли я вас понял, что чиновники и депутаты, прежде чем кардинально школьную программу менять, должны с детьми, что ли, посоветоваться?

- Безусловно.

- Тем более, у нас сейчас создали Всероссийскую детско-молодежную организацию? Есть с кем говорить…

- Да! И в парламенте, и в министерстве должны услышать, что хотят дети, и как они это видят и понимают. И, если честно, я бы у тех, кто советует или рекомендует что-то убрать или что-то включить в школьную программу, спросил - а что они в последнее время читали, какую книгу купили и кого из писателей-то отечественных знают?

Ты представляешь, я, похоже, поставлю их в ступор.

- У вас, что, такие наблюдения есть?

- Есть, да.

Особенно когда говорят, что вот, дескать, - перечитываю Достоевского…

Ну, я думаю, интересно посмотреть на некоторых политиков, которые перечитывают Достоевского.

- Да, уж.

Кстати… Собираются все это пересмотреть именно в этом году, стоит ли спешить? Может быть, все-таки провести какие-то исследования?

- Дело не в спешке.

На самом деле, Саша, начинать это надо.

Я думаю, что мы с этим опоздали, это надо было делать намного раньше.

А что касается содержательной стороны, то - да.

Но я вот назвал три очевидные книги, не знаю, кто будет против…

А все, что касается исследований, то, конечно, надо поработать с детьми, понять, как они все это воспринимают.

Потому что, не дай Бог, еще отбить охоту к изучению и обучению, и к чтению книги – это тоже бывает…

- То есть, шарахаться нельзя, не надо. Понял. И еще не могу не спросить – вот эти инициативы, они же - рождаются в контексте проведения спецоперации, я так понимаю…

- Не только спецоперации… Сейчас мы же видим, как промыли мозги братскому народу Украины – это ведь, кстати, - одна огромная трагедия.

Мы не ожидали этого на самом деле. Сейчас это очевидно.

Второе – ведь у нас много молодежи, кстати, сбежало из страны, давайте тоже об этом прямо и честно говорить.

Ну, я не беру там артистов некоторых – они, как говорится, «люди мира», так сами себя считают.

А ведь и простой молодежи тоже много уехало, к сожалению, особенно, когда была объявлена мобилизация. Это значит, что люди-то плохо представляют, что дело не в спецоперации на Украине, а - в том, что против нас весь мир западный окрысился, по крайней мере, те, кто заодно с американцами.

Тогда, действительно, идет «третья мировая война»…

Неужели мы этого не понимаем?

- Ясно. Поэтому вот не только книги, а и фильмы, а и песни, здесь вся культура должна быть, что называется, отмобилизована…

- Кстати, это ведь делается и в других странах мира.

И у американцев, посмотрите, - много фильмов, где они Америку свою делают «самой великой страной», «победителем во всех войнах», в том числе, и во второй мировой войне. Ведь 90% американцев убеждены, что это они выиграли войну.

- Понял. И вспомним нашу историю, предвоенное время, военное, послевоенное.

- Сейчас много современных героев.

Это первая и вторая чеченские кампании, это Афганистан, это и сегодняшняя спецоперация.

Я думаю, что настоящие отечественные писатели еще скажут свое литературное слово о том, какие подвиги совершили наши воины.

- Понял. Спасибо огромное, Сергей Вадимович. Очень искренне. Я - за!