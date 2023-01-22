Мобилизация на Украине превратилась в чудовищные облавы: мужчин забирают прямо с похорон погибших военных

Украинскую армию пытаются пополнить новыми мобилизованными. Фото: REUTERS

Старый детский советский анекдот про дурака, который приветствовал похоронные процессии словами: "Таскать вам, не перетаскать", - в условиях нынешней Украины стал реальностью. ВА городе Сколе Стрыйского района Львовской области родственники и друзья хоронили погибшего солдата ВСУ, как вдруг к траурной процессии присоединились военные в камуфляже.

- Побратимы пришли отдать последние почести погибшему воину, - всхлипнул кто-то из идущих за гробом.

Ага, как бы не так. Военные, которые оказались представителями местного военкомата при поддержке полиции обошли всех мужчин, пришедших проводить погибшего в последний путь и быстренько раздали каждому из них повестки о мобилизации. Ничего личного, но вам пора туда, откуда его накануне привезли. А потом и туда, куда сейчас его несете.

И это не анекдот. Это суровая реальность сегодняшней Украины. По всем городам которой сейчас военные в сопровождении полиции устраивают настоящие облавы на потенциальных "могилизированных".

В Сети полным-полно роликов этой "охоты на смертников". Уже не повестки вручают, а просто забирают оттуда, где поймали и сразу везут в территориальный центр формирования команд. Кто пытается сопротивляться, заламывают руки – у полиции навыки борьбы и задержания отработаны на хулиганах, а в такой команде нескольких военных всегда сопровождают несколько здоровых бугаев из полиции. Кто пытается бежать, догоняют, сбивают с ног и вяжут точно так же жестко, как обычных нарушителей общественного порядка. При облавах на рынках и в торговых центрах (а там проводятся настоящие облавы) команды четко делятся на "стоящих на номерах" и загонщиков, выгоняющих "дичь" на эти "номера". Все, как на настоящей охоте. С женщинами, которые пробуют отбить своих у "могилизаторов" не церемонятся вплоть до применения дубинок.

Генштаб ВСУ вчера или позавчера признался, что количество мобильных групп в стране, "раздающих повестки", увеличено до 3000. И все они усилены военнослужащими ВСУ. Даже если в такой группе всего четверо военных, то это уже 12 тысяч военнослужащих, которые отдают долг Батькивщине не на фронте, а в тылу, вылавливая новое "пушечное мясо", которое ждут – не дождутся на фронте. Пусть и необученное, путь и больное, а мобилизуют даже туберкулезников и слепых на один глаз. Потому что Зеленский поставил задачу – набрать в армию не менее 300 тысяч новых штыков, чтобы иметь возможность залатать потери и продержать фронт до прибытия обученных на Западе элитных частей. А этим мясом можно и пожертвовать.

И, конечно, как всегда в такой ситуации, места тех, кто загоняет и отлавливает, стали мечтой для многих. По сведениям, которые на Украине ни для кого не являются секретом, устроиться на должность военкоматовского "бегунка" или "загонщика" очень непросто и весьма затратно. В зависимости от региона надо заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч долларов США. И то возьмут не каждого. Человек с улицы, без заслуживающих доверия рекомендация, может сколь угодно долго шелестеть купюрами, но останется ни с чем. В военкомате тоже не дураки сидят и знают, что любой такой "желающий откосить" может быть подставной фигурой от контрразведки, МВД или иных правоохранительных структур, которые спят и видят, как на место конкретного военкома посадить своего человечка, который направит финансовые ручьи в "правильную" сторону.

Но поток желающих заняться отловом других сограждан не иссякает. Многие занимают необходимые суммы, потому что эти 10-20 тысяч баксов отбиваются за пару-тройку дней. А за декаду, если особо не рисковать.

И все это на фоне бесконечных караванов с погибшими, которые развозят тела из-под Бахмута (Артемовск), Соледара и других мест по всей Незалежной. Причем, если раньше военнообязанных с Западной Украины старались особо не мобилизовывать, то сейчас гребут всех и везде. Не до жиру. Зеленскому треба удержаться и удержать фронт. Любыми силами и средствами. И неважно, как они будут воевать, как и что они не хотят и не будут воевать. Русским потребуется какое-то время, чтобы их убить, а время сейчас очень нужно Зеленскому. Он сам в этом признался. Пусть сдохнут, но дадут ему лишний час и лишний день.

Как оказалось, война до последнего украинца – это не просто красивая фраза, а суровая реальность.