Правительство утвердило для сотрудников IT призывного возраста отсрочку от службы в армии. Фото: Shutterstock

Чтобы не подорвать возможности российских ИТ-компаний, перед которыми стоят сейчас важные для страны задачи, в марте 2022 года правительство утвердило для их сотрудников призывного возраста отсрочку от службы в армии. Услуга сразу снискала популярность. Так, перед осенним призывом 2022 года ею воспользовались около 8 тысяч ИТ-специалистов, которые иначе могли быть призваны в ряды Вооруженных сил.

В этом году форма для отсрочки от весеннего призыва откроется уже 23 января. Однако теперь правила подачи заявлений изменились. Информацию о себе на «Госуслугах» теперь сможет заполнить сам сотрудник – раньше это делала организация, в которой он работает. Причем лучше не откладывать дело в долгий ящик. Сотрудникам нужно будет успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля.

Работодатели, которыми могут быть только аккредитованные Минцифры России ИТ-компании, увидят заявления своих сотрудников в личном кабинете организации на портале «Госуслуги». Но если сотрудник не имеет личного кабинета или не может отправить свои данные самостоятельно, организация сможет внести его в список без его участия.

Компании до 9 февраля необходимо будет проверить данные своих сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры – опять-таки через «Госуслуги». От одной организации может быть подано несколько списков.

Минцифры передаст фамилии ИТ-специалистов, которые нужны на гражданке, в Минобороны до 1 марта. Решения по отсрочке призывная комиссия будет принимать с 1 апреля по 15 июля.

Кто может получить отсрочку от весеннего призыва на срочную службу в 2023 году

Сотрудники аккредитованных Минцифры России ИТ компаний, которые подходят под следующие условия:

- Гражданство РФ, мужчины.

- Возраст — от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1996 по 15.07.2005).

- Работа по трудовому договору и нормальная продолжительность рабочего дня.

- Высшее образование по специальностям из перечня.

- Продолжительность работы в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г. :

- не менее 11 месяцев в текущей аккредитованной компании. Аккредитация должна быть оформлена до 9 февраля 2023 г.;

- не менее 11 месяцев в текущей и других аккредитованных компаниях. Аккредитация других компаний должна действовать в периоды работы;

- менее 11 месяцев при трудоустройстве в аккредитованную ИТ компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.

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