Что ждет отечественный рынок машин в наступившем году? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Все-таки здорово, что так недорого папа купил автомобиль!» - пелось в одной старой песенке. И правда здорово: если вам удалось провернуть такую сделку, радуйтесь, потому что недорого уже не получится. За прошедший год цены на автомобили взлетели до небес. На новые - на 17%, на бэушные (как я не поленился подсчитать на сайтах продаж) - на добрую треть. Число производителей на нашем рынке при этом, мягко говоря, несколько сократилось.

Куда же понесется наш авторынок в наступившем году - в светлое будущее, под откос или будет буксовать?

МАШИН СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- Есть два прогноза - оптимистичный и пессимистичный, - говорит генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.

Пессимистичный прогноз мы расписали отдельно (см. «Бочка дегтя»). А оптимистичный, по его мнению, - это рост продаж на 5%. Да и то если возобновятся прямые поставки европейских, американских и японских производителей, стабилизируется импорт из Азии и производство отечественных машин, устаканятся кредитные ставки.

На возобновление прямых поставок из недружественных стран большинство экспертов не надеются. Но многие считают, что за счет собственного производства, китайского автопрома и параллельного импорта можно будет поднять число проданных в России новых авто до 800 тысяч в год. С одной стороны, это немало: в прошлом году было продано 626 тысяч. С другой стороны, в 2021 году россияне купили более 1,5 миллиона новых машин. Так что полная автомобилизация нас пока не ждет. Разве что частичная.

Но само собой ничего не произойдет.

- Прибавить, да и то максимум процентов 10, мы сможем, если сумеем нарастить собственный выпуск компонентов либо найти недорогие пути их доставки из дружественных стран, - сказал «КП» исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. - А в полном объеме компонентную базу (выпуск всех нужных деталей. - Ред.) мы сможем наладить только к 2025 году. И то при условии напряженной работы - надо людей обучать, создавать собственные производства...

Самый оптимистичный прогноз дает принятая под занавес прошлого года правительственная Стратегия развития автопрома до 2035 года. Там на этот год запланировано довести наш рынок до 960 тысяч машин. Такому росту - аж в полтора раза - сам Мао Цзэдун бы позавидовал с его Большим скачком. Такие цифры в кругу профессионалов рынка даже не обсуждают.

Только цифры

УДАР ТОКОМ

Главная особенность этого года - в стране ожидается наплыв электромобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2022 году таких машин (речь только о новых) в России продали на 33% больше, чем в предыдущем, притом что общий объем продаж упал на 60%! Правда, если считать в штуках, то «электричек» купили всего 3 тысячи, полпроцента от всех новых. Но это только начало.

- Увеличению доли электрокаров способствует постепенное развитие инфраструктуры, действие госпрограмм льготного кредитования, если говорить про определенные модели российского производства, и появление относительно доступных моделей, - говорит зам генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Одних только китайских электробрендов ожидается с десяток. Но и российский производитель не дремлет.

- В 2023 году продажи новых электромобилей могут составить 15 - 16 тысяч штук, - прогнозирует гендиректор и владелец компании «Фреш Авто» Денис Мигаль. - Произойдет это за счет выхода на российский рынок моделей от «Москвича», Evolut и, возможно, АвтоВАЗа, который во втором полугодии 2023 года планирует начать производство машин е-Neva (см. «Фотофакт» на стр. 11) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Электроверсия «Москвича» уже появилась в салонах, а Evolut из Липецкой области начал свое победное шествие еще в прошлом году. Никакой иронии - модель i-Pro вошла в пятерку самых продаваемых «электричек» года, пропустив вперед только Tesla, Volkswagen и Porsche. А в этом году от предприятия ждут новинку - полноприводный i-Jet с панорамной крышей, запасом хода от одной заправки 490 км и способностью разогнаться до сотки за 3,9 секунды.

А вот с автомобилем e-Neva придется подождать. В списке планов на этот год, которыми АвтоВАЗ поделился с «Комсомолкой», «Невы» не оказалось. Зато выяснилось, что на питерскую площадку у завода более масштабные планы. Как, впрочем, и на электромобили.

Evolut Фото: Иван МАКЕЕВ

СЕКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ

На конец года АвтоВАЗ планирует выпуск опытной партии e-Largus в Ижевске, сообщили «КП» в пресс-службе компании. Внешне электрическая версия ничем не отличается от популярного универсала. Запас хода у пассажирской версии - 350 - 400 км, у коммерческой - 200 - 250.

Что касается питерской площадки, то продукцию она начнет давать во втором полугодии - это будут новые модели, и выпускаться они будут под маркой Lada, сообщили «КП» на АвтоВАЗе. Но что за модели и будут ли они полностью отечественными или только китайскую эмблему поменяют на российскую, об этом автозаводцы предпочли не распространяться.

- Проект производства новых моделей Lada в Санкт-Петербурге предполагает сотрудничество с одним или несколькими иностранными производителями. Большего сказать нельзя, - напустили тумана на ВАЗе.

Что еще нового нам рассказали - в марте в Тольятти начнут производство модели Vesta NG (New Generation - «Новое поколение»), а в сентябре возобновят выпуск традиционной (не электрической) Largus. Всего же на АвтоВАЗе хотят собрать 400 тысяч машин. И обещают не задирать цены.

- Если корректировка цен произойдет, она будет ниже прогнозируемой инфляции на 2023 год, - официально сообщили «КП» на автозаводе. Заметим, Центробанк ожидает инфляцию в 2023 году не выше 7%.

В целом на российских автозаводах, если верить Стратегии развития российского автопрома, в этом году будет выпущено 470 тысяч машин. Это вполне реальный показатель. Ведь, помимо ВАЗа, еще 50 тысяч обещал дать стране «Москвич», да еще столько же - калининградский «Автотор». Хотя там пока еще не определились, что именно будут выпускать. Уклончиво говорят о неких «партнерах из Азии» и электромобиле. В течение года уж должно все проясниться. Свои пять копеек в копилку российского автопрома вносит и китайский завод Haval в Тульской области. Сейчас он производит 10 тысяч машин в год, хотя рассчитан на 150 тысяч.

В этом году многие из нас смогут воплотить мечту советского человека: постоять в очереди за «Москвичом», а если повезет, то и купить его. Правда, нынешние «Москвичи» все больше похожи на «китайцев»... Фото: Андрей МАХОНИН/ТАСС

КТО ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ В ГОСТИ К НАМ ИДЕТ

В прошедшем году на рынке новых иномарок рулил Китай. Его доля выросла с 9,8% до 37% и сравнялась с российской. А в этом году Китай увеличит свое присутствие до 60%, предположил в беседе с «КП» гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

- Китай определенно будет наращивать поставки автомобилей в Россию, - уверена и глава российско-китайской компании «Сино-Русс» Сурана Раднаева. - Опасения, что он будет действовать с оглядкой, боясь санкций со стороны США и Европы, не имеют оснований - за прошедший год даже намека на это не было.

Китайским компаниям выгодно поскорее занять ниши, освободившиеся после ухода мировых гигантов. Пример тех, кто это уже сделал, вдохновляет. Например, недавно пришедший к нам бренд Skywell практически за месяц сформировал сеть более чем из 70 дилерских центров, напомнила Раднаева. Автосалоны и сервисы, созданные когда-то под европейские, корейские и японские автомобили, только и ждут, чтобы кто-то пришел и загрузил их работой.

Skywell Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если говорить о том, какие машины к нам поступят из Китая, то это, скорее всего, бюджетные седаны и небольшие семейные авто, считает эксперт. Кроссоверами нас уже завалили - сейчас более 80% китайских машин в России относятся к этому классу.

Есть шанс найти российского покупателя и у китайского класса премиум. На наш рынок уже стали поступать авто марки Hongqi (читается «Хун-ци», а переводится «Красное знамя»), она принадлежит флагману китайского автопрома госконцерну FAW. На фото «краснознаменные» премиалки выглядят впечатляюще, да и технические данные - на уровне топовых BMW и «мерсов». Есть и благородные «министерские» седаны, и брутальные внедорожники в стиле capo di mafia. Да и колер кожаных салонов на любой вкус: от благородных бежевого, персикового и цвета кофе с различным содержанием молока до очумело-красного, отсылающего к малиновым пиджакам 90-х.

Hongqi Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну и цена - от 8 до 15 млн рублей, на таком и перед соседями с Рублевки не стыдно покрасоваться.

Можно, конечно, сказать, что за такие деньги можно и европейский премиум-класс купить. Но эксперты все чаще говорят о возросшем качестве китайских авто.

- Недавний автосалон в Гуанчжоу (проходил с 30 декабря по 8 января. - Ред.) произвел очень хорошее впечатление, - поделился с «КП» Игорь Коровкин. - Китайцы показали высокий уровень, они очень выросли за последние годы.

А вот будут ли китайские марки выпускаться в этом году на российских заводах - вопрос. С одной стороны, это выгодно. Уникальность ситуации в том, что после ухода иностранцев освободились производственные площади, не нужно строить новые.

- Но есть некоторые тонкости, - поясняет эксперт. - В условия продажи обычно включается опцион обратного выкупа сроком до 5 лет. То есть если китайские компании организуют сборку своих автомобилей на таких площадках, то будет риск, что через 5 лет придется возвращать завод прежним владельцам. Это их останавливает.

VOLKSWAGEN С ВОСТОЧНЫМ АКЦЕНТОМ

А еще из Азии к нам начнут пригонять знакомые нам европейские, японские и корейские иномарки. Но произведенные в Поднебесной.

- Уже в январе мы ожидаем поставку первой партии из 400 автомобилей Volkswagen Jetta VA3, - рассказал «КП» Алексей Стариков. - Цена составит 1 750 000 рублей, и, по нашим прогнозам, машина будет пользоваться спросом как у частных клиентов, так и у каршеринговых компаний, а также в такси.

В Россию уже начала поставляться похожая модель из Азии - Volkswagen Bora. По словам Андрея Терлюкевича, в 2023 году поставки этой машины продолжатся.

Volkswagen Bora Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продолжат пригонять к нам и китайский вариант популярной японской машины Toyota RAV4. В прошлом году модель с двухлитровым бензиновым мотором, вариатором и полным приводом стоила неполные 4 млн рублей - процентов на 10 дешевле, чем такая же российской сборки.

А в феврале к нам начнут поставлять собранный в Китае солидный корейский лифтбэк KIA K5. Благородные линии, приборная панель чисто как у «Боинга», длина около 5 метров, мощность - 170 и 240 «лошадей», а цена - меньше 3 млн рублей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Будем покупать «китайцев» с пробегом?

- Рынок бэушных машин будет в этом году очень популярен, их будут активно привозить из разных стран. Но что касается машин с пробегом из Китая, то их время в России пока не настало, - считает Игорь Коровкин. - В Китае машины эксплуатируются в довольно жестких условиях - я имею в виду и климат, и качество дорог. Это не Европа и не Япония. И если европеец дольше 3 - 5 лет, как правило, на машине не ездит, то в Китае, как и в России, с автомобилями долго не расстаются. А покупать машину из Китая старше 5 лет нет смысла.

БОЧКА ДЕГТЯ

Посмотрим на мир через черные очки

Не все эксперты верят, что в 2023 году наш автопром начнет расти. Некоторые не исключают наступления автокалипсиса.

- Главный тренд российского автопрома на 2023 год - это выживание, - убежден автоэксперт Тимур Хубаев. - В этой ситуации главным может стать рынок машин с пробегом. В прошлом году их было продано 4,9 млн - почти в 8 раз больше, чем новых. В этом году разрыв может увеличиться еще больше.

Могут возникнуть и проблемы с запчастями - оригинальные, которые будут поступать по параллельному импорту, окажутся автовладельцам не по карману, да и сроки доставки могут растянуться на месяцы.

- Возможно, 2023-й станет годом создания кустарных сборочных и ремонтных производств, - говорит Хубаев. - Вырастет конкуренция на рынке «разбора» автотехники, вырастет спрос на специалистов по восстановлению ШРУСов (шарнир равных угловых скоростей, важный элемент подвески. - Ред.), сцеплений, тормозных колодок, шаровых опор и других компонентов, а также на айтишников, способных «расковырять» иностранный компьютер и отрегулировать его под отечественные реалии, извлечь катализатор и упростить западную технику.

И гнилая вишенка на торте - есть опасность, что ради добычи дорогих запчастей активизируются автоугонщики.

КСТАТИ

Тару из Ирана заказывали?

По параллельному импорту (это когда машины покупают за границей и привозят в страну без разрешения производителя) дилеры могут доставить под заказ практически любой автомобиль, говорит Алексей Стариков. Но «параллель» - это все-таки штучный товар. А массовые поставки (не сравнить, конечно, с Китаем) могут начать поступать уже в этом году из Ирана. Скорее всего, это будет седан Khodro Tara - он уже появлялся у нас и стоил примерно как Lada Vesta (новая сейчас продается чуть дороже миллиона рублей).

- Иранцы будут серьезно работать с Россией, только если увидят, что могут продать у нас не менее 50 тысяч автомобилей в год, - говорит автоэксперт Тимур Хубаев. - Но наш потребитель эти автомобили знает плохо, они не раскручены. Поэтому в этом году иранский автопром будет у нас незаметен. Хотя что касается сочетания цена - качество, то у Ирана с этим все в порядке. И это не китайцы, которые за свои автомобили просят двойную, а то и тройную цену.

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