Совсем отчаялась: Анна Семенович пошла на крайне меры, чтобы устроить свою личную жизнь

Анна Семенович ищет мужа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович – одна из самых привлекательных женщин на российской сцене. Неудивительно, что вокруг нее всегда вьются толпы поклонников. Певица не раз объявляла о грядущей свадьбе и даже готовилась стать мамой. Но в последний момент что-то срывалось.

- Мне нужен мужчина, которому я рожу ребенка. Мне надо, чтобы он был хорошим отцом. Серьезно подхожу к своему выбору, - рассказывала звезда.

Певица уже сделала первый шаг к будущему материнству: она заморозила яйцеклетки. Теперь артистка сможет зачать ребенка в любой момент, как только встретит мужчину своей мечты. Вот только до сих пор 44-летняя звезда так и не встретила своего принца на белом коне. Но Анна не отчаивается. В борьбе за свое счастье она готова пойти на любые меры. В интервью YouTube-шоу «Не принято обсуждать» Семенович призналась, что работает со свахой, которая подбирает ей женихов.

Артистка рассказала, что занятые мужчины просто не располагают временем, чтобы знакомиться. У нее тоже нет возможностей постоянно сидеть в ресторанах и ждать подходящего человека. Поэтому певица решила довериться профессионалам.

- Я хочу вступить в четкие партнерские отношения с мужчиной, строить с ним семью. Надо просто найти того единственного. У меня есть сваха, которая мне подбирает кандидатов. Она еще крутой психолог, поэтому подбирает людей по психотипу. Очень много мужчин постоянно работают, им некогда ходить по ресторанам и искать там женщину. Мне тоже некогда сидеть и караулить женихов. Как знакомиться тогда? Профессиональное сватовство в помощь. Девочки, посмотрите в эту сторону, это хорошая история, - рассказала исполнительница.

Семенович призналась, что работает со свахой, которая подбирает ей женихов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна не скрывает, что постоянно сталкивается с давлением: общество критикует женщин, которые после 40 лет не родили ребенка и не вышли замуж. Но Анна проработала эту тему с психологом и уже спокойно реагирует на негативные высказывания. Певица уверена, что у нее еще обязательно будет семья и дети.

- Меня можно осуждать , что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем , с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни! – рассказала как-то экс-«Блестящая».

Разборчивость звезды легко объяснима, ведь Семенович – завидная невеста. Артистка говорит, что не могла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше ее. К тому же Анна – владелица дорогой недвижимости. Несколько лет назад она стала обладательницей шикарной квартиры в центре Москвы площадью в 170 квадратных метров. Известно, что квартиру певице подарил ее бывший возлюбленный, банкир Иван Станкевич. Недвижимость стала прощальным презентом на их расставание. Артистка всерьез рассчитывала выйти за бизнесмена замуж, но в итоге они разошлись.