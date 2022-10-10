Ученые исследуют загадки древних художников Кольского полуострова: Остров-кит и люди-лоси

Остров Каменный поднимается из синих волн Канозера и по форме похож на кита. Фото: Сергей Крылов

Киты, лоси, птицы, лодки, лыжи, люди… Остров Каменный поднимается из синих волн Канозера - одного из сотни тысяч озер Кольского полуострова. Остров по форме похож на кита, если смотреть на него сверху - например, с квадрокоптера. Но откуда об этом знали люди, жившие в заполярных краях несколько тысяч лет назад? Дронов у них точно не было. И это - одна из загадок древних наскальных изображений Канозера.

- Остров сразу привлекает внимание. Я изучал отчеты туристов советских времён, и у людей всегда было ощущение, что впереди сказочный остров. Видимо, оно было и у древних. Волшебный остров, по очертаниям как рыба-кит, - рассказывает Вадим Лихачёв, исследующий петроглифы Канозера уже четверть века.

Фото: Сергей Крылов

РОВЕСНИКИ СТОУНХЕНДЖА

Петроглифы Канозера были открыты 25 лет назад, в 1997 году. И это последнее открытие такого масштаба в России.

- Петроглифы Канозера в 1997 году нашли случайно молодые ребята-туристы. Уже на следующий год научная экспедиция обнаружила 450 изображений (сейчас их известно порядка 1500. - Ю. С.). Большая часть на острове Каменный, есть ещё не двух островах и Одинокой скале, - рассказывает Александр Сверчков, директор Музея-заповедника «Петроглифы Канозера» в старинном поморском посёлке Умба на берегу Белого моря. Мы приехали сюда с проектом «Медиаразведка» сервиса поездок и путешествий Туту.ру и Комитета по туризму Мурманской области.

Изображения на канозерских камнях появились в IV - II тысячелетиях до нашей эры, самым древним шесть тысяч лет. Ровесники египетских пирамид и Стоунхенджа!

Сцена охоты на медведя Фото: Юлия СМИРНОВА

- Очень много изображений людей, основные сюжеты связаны с охотой на лодке: на медведя, оленя и даже кита. Причём это коллективная охота с нескольких лодок. Договориться о тактике и безопасности сложно - а люди умели это делать уже тысячи лет назад! - Александр Сверчков, сам - опытный охотник, знает, о чем говорит. - Единственный сюжет сухопутной охоты - человек идёт на лыжах, мы видим следы палок и следы медведя.

Александр Сверчков, директор Музея-заповедника «Петроглифы Канозера» Фото: Юлия СМИРНОВА

ОСТРОВ-КИТ

Киты - одна из загадок: Канозеро не соединено с морями, ни с Белым, ни с Баренцевым.

- Мы ломаем голову, что это за кит. В Белом море водятся белухи, но про пропорциям на белуху он не похож, - Вадим Лихачёв чувствует себя среди рисунков на скалах Каменного острова, как гид среди шедевров в Эрмитаже. - Есть ещё одно изображение кита. Я предполагаю, что так изобразили остров, на котором мы находимся. Он точно так же сориентирован по сторонам света. И боковые плавники - как галечниковые косы по бокам острова.

Изображенные киты - одна из загадок: Канозеро не соединено с морями, ни с Белым, ни с Баренцевым Фото: Юлия СМИРНОВА

- Есть идея, что древние люди общались со скалами, деревьями, животными как с одушевленными существами, и петроглифы - это отражение таких отношений, - делится ещё одной гипотезой Вадим Лихачёв. - Самые крупные и выразительные изображения посвящены лосихам. На лодке - лосиная голова без рогов. Лосиха как будто обращена в неизведанное и защищает находящихся в лодке людей. У неё просили плодородия для животных и людей. Скорее всего, люди изначально пришли из леса, а когда оказались у Белого моря, стали осваивать морскую охоту. И обращались с просьбами об удачной охоте. Рисунки - некие просьбы.

Одно из предположений - на скалах изображены не киты, а сам остров. А боковые плавники - это галечниковые косы. Фото: Сергей Крылов

ПЕРВОБЫТНЫЙ БЛОГ

Охота не была единственным интересом древних жителей Кольского полуострова:

- Вот любовный треугольник: беременная женщина с двумя мужчинами. А это практически камасутра! - директор показывает на красноречивое изображение. На других рисунках то ли шаман, то ли колдун - человек с лосиной головой.

Сцена охоты на кита с лодки Фото: Юлия СМИРНОВА

Может, это наглядные учебные пособия по важным для жизни «предметам» - от охоты на оленей до продолжения рода? Или первобытный блог: сегодня я охотился, а вчера ходил на свидание? У науки пока нет однозначного ответа, зачем сделаны эти рисунки.

- Вокруг Канозера не найдено ни одной стоянки или могильника. Люди здесь не жили, - обозначает ещё одну загадку Александр Сверчков. - Может, проходил транспортный путь? Эзотерики говорят, что эти места связаны с космосом. Но мы, люди науки, не можем так говорить.

Вадим Лихачёв исследует петроглифы Канозера уже четверть века Фото: Юлия СМИРНОВА

ПОД КУПОЛОМ

Вопросов, загадок, гипотез ещё много. Вадим Лихачёв надеется на новые методы - ультразвук, проникающий через слой почвы, лидары, фотограмметрию. Он подолгу живет на Каменном острове в палатке или на кордоне рядом, встречает туристов. Из Умбы на Канозеро летом возят на лодках и вездеходе, зимой на снегоходах. В сентябре по случаю юбилея правительство Мурманской области подарило музею всесезонный снегоболотоход. Ещё одно транспортное чудо для визита к петроглифам - аэролодка, легко преодолевающая порожистые реки.

Купол защищает древние изображения от разрушительного воздействия природы и человека. Фото: Сергей Крылов

С воды огромный прозрачный купол над островом запросто можно принять за модный нынче глэмпинг: туризм в Мурманской области развивается активно. Но купол появился с другими целями.

Фото: Сергей Крылов

- Прозрачный защитный купол из монолитного поликарбоната диаметром 27 метров и высотой 13 метров накрывает более 600 изображений, чтобы уберечь их от разрушительного воздействия природы и человека, - рассказывает Александр Сверчков. - Камень, на котором выбиты изображения - сланец, очень мягкий. Когда убрали дёрн, камень стал слоиться и разрушаться. Под куполом петроглифы не заметает снегом, их можно видеть круглый год.

Фото: Юлия СМИРНОВА

КСТАТИ

В Мурманской области есть и другие наскальные изображения. На реке Поной, на мысу Чалмны-Варрэ несколько камней с выбитыми на них фигурами. На полуострове Рыбачий, на побережье Баренцева моря, - скала с изображениями, нарисованными охрой.