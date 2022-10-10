На карте улиц Нью-Йорка появилось имя патриарха Тихона

Годы ушли на то, чтобы получить согласие не только городских властей, но и жителей домов, стоящих на улице Фото: Фото автора.

Имя патриарха Тихона появилось на карте Города Большого Яблока там, где стоит православный Свято-Николаевский собор, построенный 120 лет тому назад.

Епископ Алеутский и Аляскинский Тихон, ставший впоследствии патриархом, сыграл огромную роль в истории Русской Америки. Он нес служение в Новом свете семь лет. И именно при нем в США открылась первая православная духовная семинария, был заложен первый камень в строительство Свято-Николаевского собора, освящены десятки новых храмов по всей Америке.

На открытии храма в 1902 году присутствовали мэр Нью-Йорка, посол России в Америке, вся американская пресса. И вот теперь, более века спустя торжества повторились, но теперь уже по случаю того, что название Восточной 97-ой улицы получило прибавку – Saint Tikhon Way.

- Идея об увековечении памяти патриарха Тихона возникла более 10 лет тому назад. – рассказала KP.RU глава Русско-американского центра «Наследие» (РАКСИ) Ольга Зацепина. – Годы ушли на то, чтобы получить согласие на это не только городских властей, но и жителей домов, стоящих на улице.

Русские имена уже есть на карте улиц Города Большого Яблока: в разные годы таблички с именами писателя Сергея Довлатова и хореографа Джорджа Баланчина появились на Манхэттене и в Квинсе.