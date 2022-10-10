Звезда Голливуда Том Круз отправится в космос

Лавры первого актера в космосе Крузу не достанутся при всем желании Фото: EAST NEWS

Американские СМИ сообщили, что звезда Голливуда Том Круз снимется в фильме, ради которого не только отправится за пределы Земли, но и выйдет в открытый космос.

Режиссером фильма станет 55-летний Дуг Лиман, снявший в частности такие картины как «Мистер и миссис Смит» и «Идентификация Борна».

– Таков план. У нас с Томом в разработке отличный проект - доставить ракету на космическую станцию и снимать там фильм, – рассказала Донна Лэнгли, представитель Universal Filmed Entertainment Group, старейшей в США компании по производству кинокартин.

По имеющимся данным, основная часть картины с Крузом в главной роли будет снята на Земле, однако затем герою придется отправиться в космос, чтобы решить некую проблему. И именно для съемок этой части фильма он будет доставлен на Международную Космическую Станцию (МКС), где и совершит выход в открытый космос.

В то же время лавры первого актера в космосе Крузу не достанутся при всем желании: в октябре прошлого года на МКС побывали российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимали на орбите кадры для фильма «Вызов». По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, картина выйдет на экраны в День космонавтики – 12 апреля 2023 года.