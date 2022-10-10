Маск прибег к знаменитой русской пословице Фото: REUTERS

Американский миллиардер, богатейший человек мира Илон Маск в своем Twitter-аккаунте предупредил, что нынешняя ситуация может поставить мир на грань катастрофы.

При этом для объяснения своей позиции Маск прибег к знаменитой русской пословице.

– [Принцип] око за око оставит всех нас слепыми, – написал миллиардер на своей странице в соцсети.

Впрочем, Маск не ограничился предсказанием и проиллюстрировал свое видение ситуации с помощью анекдота.

Маск объяснил происходящее в мире при помощи русской пословицы

В нем крестьянину попадается золотая рыбка, которая обещает за свое вызволение исполнить любое желание человека, но с тем условием, что его сосед получит все то же самое, но в двойном размере. Услышав об условии сделки, крестьянин без раздумий просит выколоть ему один глаз.

Чуть позже миллиардер добавил, что подход «око за око» работает по принципу рекурсии, то есть ситуации, в которой объект является частью самого себя.

Впрочем, как воспринимать высказывания Маска в Twitter, каждый решает сам для себя, поскольку миллиардер признал, что публичное выражение своего мнения в соцсети является для него своего рода психологической терапией, оказывающей положительный эффект, а часть из постов – просто «дурачество», которое нередко создает ему различного рода проблемы.