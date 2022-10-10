Экологию санкциями не победить

Заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева

Собственно, в самом названии суть мероприятия, которое прошло в преддверии Национальной экологической премии «Комсомольской правды». Ведущие эксперты отрасли, представители органов власти, бизнеса собрались в «Комсомолке», чтобы обсудить главное – живой мир, который нас окружает и от которого зависит наша жизнь.

- Все нынешние конфликты ни в коем случае не могут отодвинуть нас от главного - решения вопросов экологической безопасности, - открыл конференцию председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. - Поэтому я считаю, что вовлеченная в дискуссию молодежь должна понимать — это ее будущее. В ближайшие годы мировой повесткой №1 будет энергопереход и все, что влияет на качество нашей жизни. Земля наш общий дом и нам нужно объединять усилия для его спасения.

Пресс-центр Медиагруппы Комсомольская правда

БЫТЬ НА СТРАЖЕ, ЗАЩИЩАЯ ПРИРОДУ

Леонид Леонов, Владимир Чивилихин, Василий Песков – это имена тех журналистов «Комсомольской правды», для которых экология всегда была на первом месте. Они показали себя настоящими борцами за окружающую среду во времена СССР, несмотря на масштабную индустриализацию и лозунг «Берем от природы все!».

- Генетический код «Комсомолки» состоит в том, чтобы доносить до людей, почему важно быть экологически ответственными, - рассказала заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. – С 1960-х годов в газете регулярно выходила рубрика Василия Пескова «Окно в природу» и на нее был массовый отклик. Письма в редакцию приходили мешками. А в 2005 году Василий Песков лично убедил президента Владимира Путина поменять основные положения лесного законодательства, угрожающие нашему лесному богатству. И нам хочется равняться на легендарного журналиста, который постоянно думал о том наследии, которое мы оставляем после себя потомкам.

В 2021 году «Комсомольская правда» учредила национальную экологическую премию, как продолжение традиций наших журналистов. Оказывается, интерес к экологии не угасает ни у населения, ни у бизнеса, ни у государства. В прошлом году было 74 заявки, в этом – более 130.

- Желание населения, чтобы экологическая ситуация улучшалась, выражается в попытках донести до власти свои проблемы, - отметила член Наблюдательного совета премии, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. - И в этом большую роль играют СМИ, особенно «Комсомолка», которая нынешним летом получила премию «Медиа-менеджер России» в номинации «За лидерство в трансляции экологической повестки». Когда мы посмотрели Медиалогию, то увидели, что объем статей на тему экологии в этой Медиагруппе превышает все СМИ вместе взятые.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина

КРАСОТЫ АРКТИКИ

В последние годы Арктика получает повышенное внимание со стороны власти и бизнеса. И мы, журналисты, часто пишем об арктических проблемах, в том числе и экологических. На них особый акцент, потому что в полярной зоне России сосредоточены больше половины ледников, которые по сути своей являются источниками пресной воды.

На конференции «Комсомолки» заместитель генерального директора - статс-секретарь АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков рассказал, что пора бы перестать воспринимать Арктику в серо-белых тонах. На самом деле, эта территория очень разнообразна, красочна, поликультурна, полиэтнична и премного богата своей культурной и исторической сокровищницей. Для того, чтобы как можно больше людей узнали о красоте Арктики, Центр«отправил» в путь первый в России интерактивный автобус-музей с созвучным названием «Каникулы в Арктике». Москва, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Тула – таков маршрут путешествия.

Руководитель проекта «Каникулы в Арктике» Анна Субботина, Начальник эколого-просветительского центра «Лесная сказка» ГПБУ «Мосприрода» Юлия Нефедова, директор ТД «Альберта» Валентина Шмакова

- Главная цель - показать всем, проживающим вдали от арктических регионов, что такое Арктика на самом деле, донести до них, почему мы должны беречь ее хрупкие экосистемы, - рассказала заместитель генерального директора экологического Фонда «Чистые моря», руководитель проекта «Каникулы в Арктике» Анна Субботина.

Автобус – это 28 кв. метров, где можно виртуально разгуляться по всем девяти арктическим регионам. Одновременно с прогулкой можно узнать, кто встречается каждый год с белыми медведями и с пингвинами; зачем учёные берут анализы у млекопитающихи считают разных животных с самолёта; где находится полюс холода; почему дома в Арктике красят яркими красками и многое другое.

Директор ТД «Альберта» Валентина Шмакова

БЕЗ НАУКИ НЕ СПРАВИТЬСЯ

В России нужно срочно наладить взаимодействие власти, бизнеса и науки. Потому как без последней выполнить ESG-повестку вряд ли получится. Эксперт Российского экологического движения, инженер-физик, эколог, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко уверен, при принятии жизненно важных экологических решений в нашей стране голос ученых практически не слышен. Например, на сегодня ученые разработали сотни уникальных технологий по работе с мусором. Но о них мало кто знает.

- Потому что ученые и власть существуют в абсолютно разных плоскостях и нужно находить возможности для взаимодействия, - отметил он.

ОТ ИМЕНИ БИЗНЕСА

Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО ГК «Титан», соавтор проекта «Экосуббота» Алина Рыбина подчеркнула, что для производственников экология не ушла в сторону.

- Это не просто повестка, - рассказала Алина Рыбина, - это необходимый элемент работы и развития территории присутствия предприятий ГК «Титан». Потому что мы ощущаем себя ответственными.

Одним из примеров корпоративной экологической ответственности ГК «Титан» стал проект «Экосуббота». Кстати, участник экопремии «КП».

- Это хорошая платформа, чтобы такие практики тиражировались в будущем, - сказала Алина Рыбина. – Ведь они будут применяться в других городах, в том числе, и на присоединенных к России территориях.

Ведущий PR-специалист ГК «Титан» Никита Тележинский пояснил суть проекта. «Экосуббота» - многоступенчатая система. Первая ступень - создание экомышления, формирование запроса на экологичный образ жизни. Вторая – создание экопространства. Третья – реализация экоинициатив.

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов подчеркнул, что в туристской индустрии вопрос качества окружающей среды имеет значение не только с точки зрения соблюдения законодательных природоохранных требований, но и с точки зрения обеспечения качества продукта для потребителя, а значит - и для успеха бизнеса в соответствующей дестинации.

- Можно насытить туристскую инфраструктуру отелями, ресторанами, аттракционами, удобным транспортом и благоустроенными пространствами, сделать доступными цены и быть готовым носить гостей на руках, - объясняет Дмитрий Колосов. – Но все это может оказаться ничтожным, если вокруг не будет той впечатляющей природной среды, ради встречи с красотами которой или для восстановления сил на лоне которой люди решаются потратить деньги и время на поездку. Если турист не сможет найти на курорте чистый воздух, тишину, чистую воду, цветущую жизнью природную среду, то вряд ли такой курорт сможет найти туристов. Поэтому в туристской индустрии, и уж точно в горном ее сегменте, природные рекреационные ресурсы имеют значение основного актива, который надо поддерживать и беречь, иначе успех бизнеса в этой сфере оказывается под большим вопросом.

Эксперты

ПРОЕКТЫ

АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» (номинация «ЭкоПредприятие»)

Это комплекс заводов по экологической переработке отходов электронного и электрического оборудования и производству переработанных материалов. Одним из важных достижений компании в развитии культуры сбора электронных отходов является первое в истории государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере обращения с электронными отходами, которое Корпорация заключила с Правительством Москвы в 2021 году. На территории города создаются пункты приема, накопления и сортировки, утратившей потребительские свойства электронного и бытового оборудования. Вся собранная техника поступит на заводы Корпорации, где будет переработана в рециклированные материалы: черные и цветные металлы, а также пластиковую гранулу ABS, PS и PP.

— Это единственный утилизирующий комплекс, созданный с учетом принципов экономики замкнутого цикла, позволяющий возвращать в промышленный оборот свыше 95% от входящего объема утратившей потребительские свойства техники в виде вторичных материалов, - рассказал директор департамента по работе с государственными органами Корпорации Экополис Илья Федоров.

ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ «ПАРК-АРТ» (Номинация «ЭкоИнициатива»)

По своей сути, акция «Парк-Арт» – это рисунки-пластыри лечебного назначения для поврежденных стволов, которые без этого ослабевают и теряют прочность. В ранах накапливается лишняя влага, активно развиваются споры грибов, бактерии, вредители. Дерево разрушается и затем погибает. Пластыри создают защитный слой, препятствующий попаданию вредителей в рану. Специально для этого Мосприрода разработала уникальную технологию.

- Рану дерева чистят от остатков коры, лишайника, мха, пыли. Дезинфицируют и наносят 1–2 слоя водоотталкивающей грунтовки. И только потом начинается творчество: отбор эскизов рисунков и приглашение художников-волонтеров, которые используя безопасные акриловые краски, рисуют картинку. А после на нее наносят закрепляющий состав.

За 7 лет создано около 250 картин на природных территориях Москвы, вовлечено в акцию около 100 художников-волонтеров, - рассказала начальник эколого-просветительского центра «Лесная сказка» ГПБУ «Мосприрода» Юлия Нефедова.

СЪЕДОБНАЯ ПОСУДА «ЭКОПЕК» (Номинация «Экопродукт»)

Это новый для российского рынка оригинальный продукт питания, содержащий полноценный полезные для здоровья ингредиенты, не имеющий аналогов. Экочаши выпекаются из пшеничной муки высшего сорта, пшеничных отрубей с добавлением пищевой клетчатки. Не содержат красителей и консервантов. Такие тарелки можно наполнять холодными и горячими закусками, салатами, овощами, муссами и соусами и даже супами (удерживают жидкость до 30-40 минут).

CEO RecycleHub «РОССИЯ БЕЗ МУСОРА» (Номинация «ЭкоТехнология»)

Это мобильный сервис по вовлечению населения в раздельный сбор твердых коммунальных отходов для сдачи их в переработку. Так называемая кроссплатформенная система (ПК, ANDROID, IOS) для формирования экологической сознательности среди жителей города Казани. Вовлечение пользователей в процесс раздельного сбора твердых коммунальных отходов на семь видов для вторичного использования.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Одеваться экологично – это модно!

Дизайнер Ксения Калиновская представила на конференции в «КП» новый бренд экоодежды. Само понятие «экоодежда» у многих вызывает удивление и представление, что эти вещи похожи на мешок из-под картошки.

- На самом деле, экологичная одежда – это та, которая не покупается в огромных количествах, - объясняет Ксения. – Смотрите, на производство классической одежды уходит много природных ресурсов. На одну футболку, например, нужно почти 3000 литров воды. Плюс тяжелые металлы в красителях, которых тоже немало в современном текстиле. Отходы с производства попадают через стоки в водоемы. В общем, если вы не хотите относиться к одежде как к одноразовому товару (купил – надел – выбросил), покупайте то, что сделано из тканей, на которые уходит меньше природных ресурсов. Это одежда из переработанного хлопка, конопли, крапивы, льна и т.д.

Анастасия Машина, Аспирант РУДН, национальный координатор сообщества в России, ClimateScience, Дизайнер Ксения Калиновская, Леонид Туманян, Эко-активист, магистрант Института мировых цивилизаций

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Напутствия участникам премии от экспертного жюри.

Член комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, председатель РОО «Уральская Экологическая Инициатива» Ольга Старцева:

- Уже выросло новое поколение тех, кто знает экокультуру, соблюдает ее и несет в массы. Мы создали фундамент, утверждая законодательство и методики, а молодежь в новых условиях будет реализовывать проекты. Хочу пожелать всем не только победы в конкурсе, а в том, чтобы ваши проекты стали успешными.

Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш:

- Отрадно отметить, что в этом году мы собрали почти в 2 раза больше заявок. Это хороший старт второго сезона премии. Из тех проектов, что мне уже удалось посмотреть, можно сделать вывод о широкоформатном взгляде на экологию. Ведь среди участников есть и бизнес, и студенты, и общественники. Очень много заявок охватывает одноразовые элементы нашего обихода и это важно. Потому что потребительство выросло до невероятных пределов. Вот элементарный пример. 40% мусора, который мы вывозим с берегов водоемов в ходе акции «Вода России»- это пластик. Он доступен по цене, мы покупаем его в больших количествах и бросаем, где попало. Пора завязывать с этой практикой. Еще мы, как жюри, отмечаем всплеск арт-решений. Экология искусства всегда обращает на себя внимание и заставляет задуматься, что мы делаем с нашей планетой.

Илья Разбаш и Анжелика Сулхаева

Премия «Комсомольской правды» на фоне остальных конкурсов выделяется тем, что все работы можно применить на практике.

Все подробности премии здесь.