Причина мозгового тумана – коронавирус. Фото: Shutterstock

Мозговой туман после коронавируса… Те, кто испытали это состояние, описывают его по-разному, но приятного мало — ты остро чувствуешь себя глупым, и все подряд забываешь. Причина этого эффекта – коронавирус. Теперь многие, кто переболел «короной», могут на себе испытать, каково приходится тем, кто страдает болезнью Альгеймера. Симптомы практически те же. Но отчего это берется? Ковид сделал нас глупыми – как?

Популярный журнал The Аtlantic собрал комментарии врачей и пациентов – тех, которые перенесли это странное заболевание на себе, тех, кто лечили и наблюдали. Автор расследования — Эди Ен, который получил Пулитцеровскую премию за репортажи во время пандемии. Мы прочитали, и рассказываем вам.

СТРАННАЯ ХВОРЬ. НАЧАЛО

25 марта 2020 года Ханна Дэвис переписывалась с двумя подругами, и вдруг поняла, что не может понять одно из их сообщений. Она смотрела в буквы, произносила прочитанное вслух, и не понимала ровно ничего. В этот момент ее прежняя счастливая жизнь исчезла.

Ханна была специалистом в области искусственного интеллекта и без труда анализировала сложные системы. Теперь «натыкается на ментальную стену», даже когда сталкивается с такими простыми задачами, как заполнение форм на сайтах. Ее память, когда-то яркая, «цветная», с запахами и образами, теперь кажется потрепанной и мимолетной. Прежние повседневные дела — покупка продуктов, приготовление пищи, уборка — мучительно трудны. Ее внутренний мир — то, что она называет «мечтания наяву, составление планов, воображение» — исчез. Туман извратил все сферы ее жизни. Прошло более 900 дней. Все другие последствия перенесенного ковида исчезли. А туман в ее мозгу так и не рассеялся.

САМЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ И САМЫЙ НЕПОНЯТНЫЙ

«Туман в мозгу, безусловно, является одним из самых инвалидизирующих и разрушительных среди всех симптомов лонг-ковида. И самым непонятным», - считает специалист первичной медико-санитарной помощи из Оксфордского университета Эмма Лэддс.

От 20 до 30 процентов пациентов сообщают о тумане в мозгу через три месяца после заражения ковидом. Он может поражать людей, которые болели легко и почти без симптомов. Но «мозговой туман» наблюдается у 60-80 процентов тех, кто болел тяжело и долго. Причем влияет и на молодых людей в расцвете умственных способностей.

Те, кто испытал это состояние, затрудняются, с чем его можно сравнить: это хуже, чем заторможенное мышление, сопровождающее похмелье, стресс или усталость. И это точно не психосоматика: заболевание реально меняет структуру и химию мозга.

«И оно точно не связано с депрессией — у нее другая «химия», - говорит Джоанна Хельмут, невролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. - По своей сути это почти всегда расстройство «исполнительной функции» — того набора умственных способностей, который включает в себя фокусировку внимания, удержание информации в уме и блокирование отвлекающих факторов. Эти навыки настолько фундаментальны, что, когда они рушатся, рушится большая часть когнитивного здания человека. Все, что связано с концентрацией, многозадачностью и планированием — то есть почти все важное — становится абсурдно трудным».

ВОСПОМИНАНИЯ ЕСТЬ, НО КАК БУДТО ЗА СТЕКЛОМ

Конечно, «мозговой туман» - это совсем не болезнь Альгеймера, но - похоже.

«Когда я пытаюсь вспомнить свои научные работы, какие-то факты, связанные с исследованиями, даже своих родных, все кажется мне далеким. Это просто события, но уже не часть меня. Такое чувство, что я - пустота, и я живу в пустоте», - говорит Ханна Дэвис.

Другие пациенты приводят интересное сравнение — «раньше мозг был как гоночная машина, заводился с полоборота и плавно вписывался в самые крутые виражи. А сейчас мы едва едем на развалившемся драндулете». Для многих эта потеря становится ощутимой, как настоящая физическая боль.

ОН БЫЛ ЗАДОЛГО ДО КОВИДА

Самое поразительное, что пандемия ковида «подарила» «мозговой туман» множеству людей, но сам «туман» был и прежде. Эти симптомы хорошо знают люди, живущие с ВИЧ, их испытывают эпилептики после припадков, больные, проходящие химиотерапию мозга, и люди с редкими хроническими заболеваниями вроде фибромиалгии. Еще «туман» бывает при миалгическом энцефаломиелите, также известном как синдром хронической усталости, или при ME /CFS — это состояние, которым сейчас страдают Дэвис и многие другие.

Но - болезнь не признавали, а над больными смеялись – дурите, прикидываетесь. В лучшем случае говорили: «О, это просто небольшая депрессия, не стоит переживать».

- У нас пока нет подходящих инструментов для измерения степени тяжести мозгового тумана, - сказал Дэвид Путрино, руководитель клиники по реабилитации после ковид на горе Синай. - Врачи часто используют Монреальскую когнитивную оценку, которая была разработана для выявления экстремальных психических проблем у пожилых людей с деменцией и не подходит для лиц моложе 55 лет. С такими тестами молодой человек даже с сильным «мозговым туманом» может справиться. Существуют более сложные тесты, но они по-прежнему сравнивают людей со средним показателем по населению, а не с их предыдущим исходным уровнем.

МОЗГОВОЙ ТУМАН ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА ПРОЩЕ СКРЫТЬ, ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ

К сожалению, многие пациенты, у которых наблюдается «мозговой туман», предпочитают об этом не говорить. Например, Джулия Мур Фогель, которая помогает руководить крупной программой биомедицинских исследований, может выполнять достаточно управленческих функций для своей работы, но «почти все остальное в моей жизни я вырезала, чтобы освободить место для этого. То есть даже любое общение я свела к минимуму — оно отнимает у меня слишком много сил».

Но она редко говорит об этом, ведь «в моей области мозг - это валюта, - сказала она. - И я знаю, что моя ценность в глазах многих людей уменьшится, если они узнают, что у меня есть когнитивные проблемы».

Сложность в том, что таким людям мало подходят привычные способы восстановления. Например, спорт зачастую противопоказан. А вот режим и хороший сон, а также правильная, здоровая еда — да. Например, Фогель носит специальное устройство, которое отслеживает частоту сердечных сокращений, сон, активность и стресс как показатель уровня ее энергии. Если они кажутся низкими, она заставляет себя отдыхать — как когнитивно, так и физически

В такие моменты «вы должны признать, что у вас кризис, и лучшее, что вы можете сделать, - это буквально ничего не делать», - сказала она. Когда застреваешь в тумане, иногда единственный выход - стоять на месте.