Уже в течение многих лет некоторые страны находятся под жесточайшим давлением «антиуглеродной пропаганды» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идея ускоренной декарбонизации экономик и отказа от ископаемых видов топлива быстрыми темпами обретает форму политики экологического авантюризма в западных странах и стала визитной карточкой новой волны политических лидеров Европы.

Уже сейчас мы начинаем пожинать плоды многолетней бездумной политики «зеленого разворота». Большинство экспертов предсказывают более драматические последствия, масштабы которых превысят потрясения мирового финансового кризиса 2008 года.

Отсутствие доступных по цене энергоносителей обернётся дисбалансом во всех секторах глобальной экономики: от энергетики и логистики до сельского хозяйства и продовольственного снабжения. Проблема непосредственно затронет миллионы домашних хозяйств по всему миру, приведет к снижению уровня жизни и эскалации социального напряжения.

Правительства ряда европейских стран, зомбированные «зеленым лобби» по стимулированию возобновляемой энергетики, препятствовали инвестициям в добычу газа и нефти. Эксперты подсчитали, что с 2014 года нефтегазовая отрасль недополучила порядка 1 трлн. долларов.

Уже в течение многих лет некоторые страны находятся под жесточайшим давлением «антиуглеродной пропаганды», но вместе с тем, в обозримом будущем, спрос на энергоносители будет только стабильно расти с учетом появления новых рынков и восстановления экономик после завершения критической фазы пандемии COVID-19.

На фоне принудительной замены традиционного ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии может пагубно отразиться на экономическом росте государств, поскольку альтернативные ресурсы еще долгое время не смогу заменить мощности традиционных энергоносителей.

Большая часть европейских политиков безответственно обещала, что скоро можно будет полностью отказаться от угля, нефти и газа. При этом они до сих пор не решаются признать, что традиционные виды ископаемых продолжат играть ключевую роль в мировом энергобалансе в период энергоперехода, а также после него.

Уверен, что развернувшийся энергетический кризис в Европе – это лишь предварительная картина грядущих событий. «Зеленое лобби» продолжает вести обработку населения с использованием СМИ и социальных сетей о преимуществах «зеленой энергетики». Но это будет делать гораздо сложнее, когда придет зима и наступят холода.

В ряде стран уже начались массовые демонстрации с жесткими социальными требованиями и очень неудобными вопросами к своим правительствам. А некоторые политики, успевшие осознать масштаб предстоящего бедствия, бросились уговаривать ОПЕК увеличить добычу и поставки нефти. Даже Джо Байден уже кажется забыл о своих призывах к «чистой энергетике» и тоже активно, но безуспешно пытался договориться об увеличении поставок нефти.

Между тем, идеи экологической безрассудности так глубоко проникли в энергетическую отрасль и профильные финансовые институты, что будущее становится очень призрачным и непредсказуемым для Европейского союза.

Великобритания уже, видимо, осознала, что страну ждут тяжелые времена, поскольку власти решили перезапустить угольные электростанции для удовлетворения спроса на электричество из-за раннего наступления холодной погоды. Рост цен на электричество спровоцировал банкротство среди мелкого и среднего бизнеса в ряде отраслей экономики. Проблемы сокращения производства или его закрытия коснулись ряда энергоемких предприятий. Фермерские хозяйства опасаются дефицита удобрений к началу посадочного сезона.

Подобная ситуация развивается также в Германии, Италии и Испании, где заметно растет степень недовольства в социальных сетях. Население начинает возмущаться тем, что альтернативные источники энергии не ведут к удешевлению электроэнергии, которое обещали экологические лоббисты. Ситуация только ухудшается, а среди населения вышеуказанных стран уже появился термин «энергетический произвол».

Большинство экспертов убеждены, что возрастает значение природных ресурсов, которые не только исчерпаемы, но и служат главным источником получения электроэнергии в современных условиях. Ведение коллективным Западом безответственной и эгоистичной экономической войны против России только подтверждает отсутствие у него осознанной способности обеспечить базовую жизнеспособность для населения своих стран: доступное электричество, тепло, продукты питания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что тенденция злоупотребления экологической проблематикой для продвижения узкокорыстных, в том числе экономических интересов, нарастает среди западных стран.