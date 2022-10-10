Найдено забытое предсказание Жириновского о конце Украины

Владимир Жириновский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летом 2019 года секретарь совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов сказал, что необходимо взорвать Крымский мост. Ныне покойный Владимир Жириновский тогда предрек, чем это закончится для киевских властей:

«Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством», - написал в своем твиттере (ныне запрещен в стране) основатель ЛДПР.

Можно, конечно, отмахнуться от предсказания политика, но Жириновский как раз известен тем, что многие его заявления в итоге сбываются. Взять хотя бы слова о начале спецоперации!

«Вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я хотел бы, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда Россия снова станет великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они заткнут рот нам, сначала в Донбассе, а потом везде», - сказал Владимир Вольфович с трибуны Госдумы в декабре 2021-го.

Уж не знаем, откуда он все знал, но парламентарий предсказал начало спецоперации с точностью в два дня. НАше наступление началось 24-го числа.

Кстати, у Жириновского были и другие предсказания. Вот еще одно из 2020-го:

- Накопилось! - так лидер ЛДПР описал политическую обстановку. - Локальные конфликты могут быть жестокими. Мы не будем бомбить Нью-Йорк. И Москву никто не будет бомбить. Но Киев будут бомбить! И Варшаву будут бомбить. И Вильнюс будут бомбить. К сожалению, и Карабах. Вот горячие точки, где будут погибать люди. После Сирии в другой арабской стране что-нибудь начнется. И Тайвань под угрозой. Эти малые территории — они будут полыхать, а мы с вами здесь будем выражать соболезнования.

А в 2019-м политик заявил, что на Украине прошли последние выборы. Других не будет.

- Даю прогноз: выборы, прошедшие в воскресенье, - последние выборы в украинской истории. Больше их не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина», - заявил он тогда.