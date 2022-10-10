«Юнармия» отдала «Сердце защитникам»

Ребята посвятили эту акцию военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине

Патриотическую акцию «Сердце защитнику» провели участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» на Поклонной горе в Москве. На площади у Музея Победы юнармейцы выстроились так, что получилось большое сердце. Ребята посвятили эту акцию военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Вместе с начальником Главного штаба «Юнармии» Никитой Нагорным ребята записали для солдат и офицеров видео, пожелав им успешного выполнения всех задач и скорейшего возвращения домой.

- В этот день мы собрались с ребятами, чтобы поблагодарить и поддержать наших военных, - сказал Никита Нагорный. – Мы хотим сказать спасибо тем, кто сегодня стоит на защите Родины. Вся «Юнармия», все юнармейцы считают их настоящими героями. И именно поэтому мы уверены, что у них все обязательно получится.

На площади у Музея Победы юнармейцы выстроились так, что получилось большое сердце

Кстати, вдохновителями акции стали юнармейцы Луганской Народной Республики, которые в своем городе организовали флеш-моб и записали видео с построением в форме сердца. Их акция была посвящена вступлению ЛНР в состав Российской Федерации. Формат настолько пришелся по душе юнармейцам всей страны, что они решили поддержать инициативу во всех субъектах страны.

- Мы устраиваем акцию для того, чтобы поддержать воинов спецоперации. Они сражаются за нас, чтобы мы могли спокойно ходить в школу и получать знания. И мы знаем, что находимся под защитой, - сказал участник акции на Поклонной горе юнармеец Даниял Гусейнов.

Юнармейцы Москвы передали эстафету другим регионам. Акция пройдет во дворах домов, перед школами, на спортивных площадках и в парках.