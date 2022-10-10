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Политика10 октября 2022 10:20

Дмитрий Песков - о реакции на теракт на Крымском мосту: МЧС и другие службы сработали профессионально, оперативно и эффективно

Пресс-секретарь президента России - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 10 октября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

… - Дмитрий Сергеевич, я бы хотел вернуться к Крымскому мосту, к ЧП. Как оценивают в Кремле действия нового главы МЧС Александра Куренкова, его чрезвычайного ведомства в спасении этого стратегического объекта? Генерал-лейтенант Куренков сразу же туда вылетел. Дело в том, что быстрая расцепка состава с горящими цистернами, как мне сообщили в МЧС, которую оперативно провели спасатели, позволила избежать распространения огня. И, самое главное, из 59 вагонов сгорело только 7. Тем самым была спасена железнодорожная часть моста от более серьезных разрушений.

- Вот - дословно - ответ Дмитрия Пескова:

- И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта (речь о взрыве на Крымском мосту рано утром в субботу, 8 октября. - А.Г.), сработали оперативно, эффективно и как должно.

- Спасибо.

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