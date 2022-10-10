Путин сказал, что «киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористами» Фото: REUTERS

Владимир Путин провел внеочередное совещание с Совбезом. Российский лидер открыто сравнил киевский режим с международными террористами.

- Вчера председатель Следственного комитета доложил о первых результатах расследования диверсии на Крымском мосту. Данные экспертиз говорят, что взрыв 8 октября — это теракт. Пострадала критически важная гражданская инфраструктура, - заявил президент.

Глава страны сообщил, что украинские спецслужбы заказали взрыв на переправе в Крым.

- Киев давно использует террористические методы: убийства политиков, ученых, журналистов. Обстрел Запорожской АЭС — это акт атомного терроризма. Спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС, подорвали высоковольтные линии электропередач. Ущерб быстро ликвидировали, серьезных последствий не допущено. Но были и другие попытки повредить инфраструктуру — например, газопровод Турецкий поток. Представителей России не допускают к расследованию причин взрывов в Балтийском море, - перечислил глава страны.

Путин сказал, что «киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористами».

Российский лидер рассказал, как мы ответили на подрыв Крымского моста.

- Сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

- В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых России. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, пригрозил президент.