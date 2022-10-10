Внук Аллы Пугачёвой продолжит зарабатывать в России после отъезда

Когда теперь Никита Пресняков вернётся в Россию - вопрос открытый Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прошлая неделя для Никиты Преснякова выдалась бурной: всего за несколько часов СМИ разразились сразу несколькими сенсациями о внуке Аллы Пугачёвой. Одни писали, что артиста мобилизовали прямо с репетиции в театре, другие уверяли, что Пресняков-младший уже давно уехал в Америку… Но если слухи о военной службе внук Примадонны поспешил развеять («Это фейк!»), то сообщения об отъезде попросту проигнорировал. Публика решила однозначно: молчание - знак согласия.

Между тем, несмотря на частые визиты в США, большую часть времени Никита Пресняков проводил в России: участвовал в телепроектах, играл в театре, выступал с собственной группой Multiverse да иногда мелькал на светских тусовках с красавицей-женой Аленой Красновой. Всё это пока на паузе.

- Выступление группы Multiverse обычно стоит 700 тысяч рублей. Еще 300-400 тысяч - обеспечение технического райдера. Но согласование дат сейчас занимает больше времени, чем обычно. Придется ждать несколько дней, - сообщили KP.RU в одном из концертных агентств.

Тем временем, как выяснил сайт KP.RU, у Никиты Преснякова в России остался бизнес, не связанный с музыкой. Внук Пугачёвой вместе с тещей Викторией Красновой с 2018 года владеют компанией «Нико Спорт», торгующей уличными тренажерами и спортивным инвентарём. Причем, площадки под открытым небом в Сочи, Химках, Мытищах и других городах «Нико Спорт» зачастую обустраивает в сотрудничестве с городскими властями по госконтрактам. Так, за три объекта фирма получила от чиновников более 6,5 млн рублей. В прошлом году спортивный бизнес принёс своим владельцам рекордный доход: выручка составила 18 млн рублей.

Когда теперь Никита Пресняков вернётся в Россию - вопрос открытый. Сам музыкант на связь не выходит, да и семья хранит молчание. Ближайший спектакль «Безымянная звезда», в котором Пресняков играет с Анной Снаткиной, в Московском Губернском театре анонсирован 3 ноября. Однако, внук Пугачёвой на сцену не выйдет: если раньше он играл главную роль с Анной Снаткиной, то теперь его заменит актер из второго состава.

- Третьего ноября в спектакле играют Анна Снаткина и Антон Соколов; четвертого ноября - Антон Соколов и Вера Шпак, - сообщили KP.RU в кассе Московского Губернского театра.

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