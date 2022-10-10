Ключевая ставка от Центробанка стремится вниз, но ипотека дешеветь не спешит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рынок жилья пошел на снижение: цены на квартиры опускаются, предложение недвижимости сильно превышает спрос... Тут бы банкам взять – и снизить ставки по ипотеке, чтобы привлечь покупателей. Но они решили сделать все ровно наоборот. За последнюю неделю все главные кредитные организации подняли ставки по ипотеке – в среднем на 0,5%.

Ставки и условия по ипотеке в России в октябре 2022 года, изменения:

Теперь минимальная ставка везде - выше 10% годовых. В частности, в Сбере, на который приходится половина всех выдаваемых ипотечных кредитов в стране, минимальная ставка составляет 10,4% годовых.

Сами банкиры объясняют подъем несколькими причинами.

Во-первых, банки ориентируются на общую ситуацию в экономике. А она, выразимся аккуратно, весьма неопределенная. К тому же немало мужчин, которые исправно платили ипотеку, попали под мобилизацию. И банки хотят снизить свои риски потери заработка, повышая ставки.

Во-вторых, банки смотрят еще и на доходность гособлигаций (ценные бумаги, которые продает Минфин, когда хочет взять в долг). Она составляет от 8 до 10 процентов годовых. Получается, банкам надежнее и выгоднее в нынешних условиях купить облигации и давать свободные средства в долг государству, а не гражданам и застройщикам. И чтобы ипотечники стали более «привлекательны» для банков, им придется платить больше.

Напомню, по последним данным Центробанка, средняя ставка по ипотеке в сентябре составила 6,67% годовых. Но это с учетом льготным программ, действие которых прекращается в конце года.