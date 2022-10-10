Минобороны: Цель удара на Украине достигнута

В Минобороны рассказали о целях и задачах, которые преследовали точечные удары по городам и населенным пунктам Украины. Фото: Кадр видео

В Минобороны рассказали о целях и задачах, которые преследовали точечные удары по городам и населенным пунктам Украины.

«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сообщил довольно емко на прошедшем брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил ряд успехов на разных участках: на Купянском направлении противник потерял 40 военнослужащих, на Краснолиманском еще не подсчитали сколько утонуло при неудачном многократном форсировании подразделениями ВСУ реки Жеребец, на Николаево-Криворожском ликвидированы более 60-ти украинских военнослужащих.

Во время боев уничтожены десятки единиц военной техники ВСУ.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражено: шесть пунктов управления ВСУ, две базы хранения топлива в Днепропетровске и Павлограде, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143-х районах.

В небе уничтожен МиГ-29 воздушных сил Украины, 6 беспилотников, 6 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» на мирными населенными пунктами, 3 противорадиолокационных ракеты «HARM» и баллистическая ракета «Точка-У».

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