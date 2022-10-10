Неожиданный рекорд: с начала спецоперации в России резко выросло число работников малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес растет, как на дрожжах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неисповедимы пути российской экономики: иностранцы не хотят вкладывать деньги в нашу страну, в воздухе пахнет мировым кризисом... Однако малый и средний бизнес при этом растет, как на дрожжах (пусть и не в финансовом плане, а по числу сотрудников). Если в январе, до начала спецоперации, в малом и среднем бизнесе (включая ИП и самозанятых) работало около 25 млн россиян, то в августе - уже 28 млн. Рост - на 12,3%! Это подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Причем число работников небольших компаний с начала года выросло во всех до единого регионах страны. В итоге в малом и среднем бизнесе теперь трудятся 38,6% всех занятых в российской экономике. Это рекорд.

- Для сравнения, в 2021 году доля занятых в малом и среднем бизнесе составляла в среднем 34%, а в 2020-м - 32,2%, - напоминает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом общее число занятых в российской экономике с начала года сократилось на 130 тысяч человек. Почему же растут «малыши»? Причин несколько.

- Рост занятости в малом и среднем бизнесе подпитывается в первую очередь массовой регистрацией самозанятых, - объяснили нам в компании FinExpertiza.

Это и желающие легализоваться фрилансеры, владельцы арендного жилья, и бывшие индивидуальные предприниматели, а также владельцы небольших компаний, которые решили сменить статус на самозанятых ради более низкой ставки налога. Есть и еще одна тенденция:

- Часть работников крупных предприятий перешла в сектор малого и среднего предпринимательства, - отмечают аналитики FinExpertiza.

Иными словами, многие из тех, кого увольняют из больших компаний, открывают свое дело и регистрируются как самозанятые или ИП. Бывшие сотрудники иностранных автогигантов открывают мастерские, экс-работники IT-компаний идут ремонтировать компьютеры... Или просто становятся таксистами. Так что радоваться рекорду пока рано - не от хорошей это жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В каких регионах стало больше малых и средних компаний…

Чечня +91,1%

Дагестан +88,5%

Кабардино-Балкария + 55,1%

Ингушетия + 35,6%

Тыва + 25,4%

…и в каких – меньше

Чувашия + 5,2%

Архангельская область + 4,6%

Коми + 4,6%

Сахалинская область + 4%

Ненецкий автономный округ + 0,4%

По данным FinExpertiza за восемь месяцев 2022 года. Бум на Кавказе объясняется тем, что раньше там было мало таких компаний. Поэтому в процентном соотношении рост серьезный, а в количественном он относительно небольшой.